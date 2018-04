Actualizada 02/04/2018 a las 17:03

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a aclarar todas las "sombras de dudas" sobre su máster cuando comparezca en la Asamblea de Madrid, y ha advertido de que si no lo hace el PSOE "actuará en consecuencia y todas y cada una de las opciones están abiertas".



En rueda de prensa en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid, Sánchez no ha querido adelantar escenarios ni avanzar si el PSOE estaría dispuesto a presentar una moción de censura aun sin tener atados apoyos de Podemos y Ciudadanos, aunque sí ha apuntado que el PSOE sin mirar "ni a derecha ni a izquierda".



Es más, cree que Cifuentes "va a tener muchas dificultades" para contrarrestar las informaciones que "están desmontando su versión" sobre el máster. Este lunes, 'eldiario.es', que desveló la información publicando que las notas de la presidenta fueron cambiadas dos años después del curso del máster para cambiar dos "no presentada" por dos notables, asegura que se matrículo con meses de retraso.



Pese a esas "dificultades", Sánchez cree que la "obligación" de Cifuentes es dar explicaciones y la de la oposición "actuar de manera contundente para recuperar el buen nombre de las instituciones madrileñas". "Paso a paso, vamos a escuchar sus explicaciones y a partir de ahí el PSOE actuará con contundencia", ha asegurado.

Selección DN+