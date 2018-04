Actualizada 01/04/2018 a las 12:49

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado hoy que medio año después del 1-O los miembros de su gobierno son "presos políticos" pero se mantienen "libres de espíritu" y ha destacado que el referéndum supuso el inicio de una "nueva era de la que no hay retorno posible".



En un mensaje en sus cuentas de Instagram y Twitter, que gestiona su equipo desde que permanece encarcelado en Alemania, Puigdemont subraya que la palabra de la ciudadanía "no puede ser nunca delito" y que no escucharla "es legal pero inmoral".



"Seis meses después del 1-O, el gobierno de Cataluña somos presos políticos, pero libres de espíritu", indica Puigdemont, que fue detenido el pasado domingo en Alemania, donde la justicia tendrá que decidir ahora si lo extradita a España en virtud de la euroorden emitida tras su procesamiento por rebelión y malversación.



"Aquella jornada de dignidad popular y barbarie policial (en referencia al 1-O) fue el inicio de una nueva era de la que no hay retorno posible. Ayer, hoy y siempre, a vuestro lado", indica Puigdemont en su mensaje en las redes, que finaliza con el lema "República Catalana".

Te recomendamos

Etiquetas Carles Puigdemont

Selección DN+