Covite urge al Gobierno a disolver a ETA para "frenar su propaganda"

Actualizada 01/04/2018 a las 11:21

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha urgido este domingo al Gobierno a "disolver de una vez por todas lo que queda de ETA y a frenar cualquier tipo de acto público o de panfleto radical que sirva para blanquear su historia criminal y para agradecer a sus miembros haber asesinado".



Covite se ha referido en un comunicado al escrito hecho público por la organización terrorista con motivo del Aberri Eguna (Día de la Patria) dedicado a "honrar" a sus militantes.



En su comunicado, enviado al diario Gara, ETA no hace referencia expresa a su posible disolución, pero sí admite que el "proceso de debate que está a punto de concluir" y explica que esta declaración de este domingo será la primera de las que se harán públicas en este proceso.



Covite ha urgido al Gobierno a disolver a ETA y ha asegurado que "un Estado democrático no puede permitirse presenciar desde la barrera cómo una organización terrorista presume de su fanatismo y honra públicamente a sus miembros".



En su opinión, la alabanza de ETA a sus militantes es una "muestra más de que la organización terrorista no se ha desmarcado ni un ápice de sus postulados fanáticos" y que "está dispuesta a seguir justificando su trayectoria y a elevar a los altares a los responsables de asesinar, herir, secuestrar, extorsionar y amenazar a miles de personas en las últimas décadas".



Covite insiste en que resulta "incomprensible que el Gobierno no haya tomado ya la iniciativa de disolver a la organización" y exige que "las Fuerzas de Seguridad lo hagan antes de que tengamos que presenciar un nuevo teatro como el falso desarme de Bayona (Francia), con supuestos avales internacionales que socavan la dignidad de la sociedad española".



Por último, el colectivo ha alertado del "peligro que supone para las nuevas generaciones que terroristas sean tratados como héroes y que se homenajee su currículo criminal por su 'sacrificio' y su 'responsabilidad'".



"El riesgo de radicalización de jóvenes del País Vasco y Navarra se eleva exponencialmente con cada alabanza a un terrorista por el único mérito de haber pertenecido a ETA y estar orgulloso de ello", ha añadido.



Covite ha opinado además que dicho riesgo se "agrava por el hecho de que los herederos políticos de ETA, que siguen sin condenar a la banda y asumen sus postulados totalitarios, son la segunda fuerza en el País Vasco y forman parte del Gobierno de Navarra".

