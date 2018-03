El Parlament reivindica a Puigdemont y el soberanismo prepara una alternativa

Actualizada 28/03/2018 a las 23:35

El Parlament ha reivindicado este miércoles el "derecho" de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull a ser investidos como presidentes de la Generalitat pese a su reclusión, un reconocimiento simbólico y de valor político, aunque las fuerzas soberanistas preparan una alternativa factible para formar Govern.

Con los votos de JxCat, ERC, la CUP y los comunes, y el rechazo de Cs, PSC y PPC, el pleno del Parlament ha aprobado una resolución en la que se pide la "puesta en libertad inmediata de todos los diputados y exdiputados" que "están privados de libertad".

En otro de los puntos de la resolución, en este caso ya sin el apoyo de Catalunya en Comú-Podem, las fuerzas independentistas han logrado que el Parlament se comprometa a "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar" que Puigdemont, Sànchez y Turull "puedan ejercer sus derechos políticos", incluyendo "el derecho a someter a debate y votación plenaria su candidatura para ser investidos".

La aprobación de este punto tiene una fuerza simbólica evidente, tres días después de la detención de Puigdemont en Alemania y cinco después del ingreso en prisión de cinco diputados de JxCat y ERC, si bien fuentes soberanistas consultadas por Efe han dado por hecho que el gesto no tendrá mayor recorrido político, porque no se intentará forzar la investidura del expresident, ahora recluido en Neumünster.

La CUP, este miércoles a través de su jefe de filas en el Parlament, Carles Riera, sigue insistiendo en investir a toda costa a Puigdemont, aun a riesgo de que los miembros de la Mesa que lo facilitasen fuesen procesados por desobediencia.

Riera ha retado a JxCat y ERC a convocar "ya" un pleno para investir a Puigdemont: "Asumiremos todas las responsabilidades que sean necesarias para hacerlo realidad, con todas las consecuencias".

En esta misma línea ha presionado este miércoles la nueva presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que ha pedido que el Parlament haga "un acto de soberanía" y convoque un pleno para investir a Puigdemont.

Incluso el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se saltó anoche el guion de los republicanos, muy cautos en este asunto, y señaló en 8TV que la Mesa "se lo tiene que jugar todo e investir a Puigdemont".

Las declaraciones de Rufián han generado malestar en ERC, que públicamente evita comprometerse a investir ahora a Puigdemont e insiste en la urgencia de formar un Govern efectivo.

Pero también en el seno de JxCat, más allá de la defensa explícita de la figura de Puigdemont, ya se preparan para buscar un nombre alternativo que sí pueda ser investido sin trabas legales, a poder ser antes de la Diada de Sant Jordi, el 23 de abril.

Y no será fácil, no por una cuestión de votos, sino porque aún no hay consenso sobre el "plan D" -tras Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull- entre las diferentes familias que cohabitan en JxCat.

Aquí deberán tejerse unos delicados equilibrios entre las preferencias del bloque de diputados independientes -que de hecho tampoco es homogéneo-, que pueden apostar por un perfil sin carné de partido como Quim Torra, Eduard Pujol o Elsa Artadi -pese a sus aparentes reticencias a postularse-, y el criterio del PDeCAT, que ya hace meses que deja caer el nombre de Marc Solsona.

Entre bambalinas también circula ya el nombre de Ferran Mascarell -avalado por sectores en la órbita de JxCat y el PDeCAT-, que aún no es diputado pero que sí podría serlo si Puigdemont, Sànchez, Turull y Josep Rull se ven suspendidos de sus funciones como diputados.

Mascarell ocupó el puesto 26 de la lista de JxCat por Barcelona y, si corriese la lista por estas cuatro suspensiones, entraría el número 24, por lo que si hubiese dos renuncias más el exconseller de Cultura y exdelegado del Govern en Madrid ya tendría el escaño.

Mientras tanto, en el pleno de este miércoles en el Parlament, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha tildado de "barbaridad" que los independentistas pretendan decir a la justicia española y alemana "quién debe de salir" de la prisión.

El portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha dicho que "empatiza con el sufrimiento" que se está viviendo en el independentismo, pero ha llamado a "no profundizar en el conflicto".

El presidente del grupo de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha instado a la mayoría independentista a "dar un paso atrás" y formar un Govern "amplio y transversal" con personalidades "independientes" que representen a "sensibilidades diversas".

El presidente del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha acusado al independentismo de actuar como un "bombero pirómano" y de "avalar" "el conflicto y el caos" que han sembrado grupos de "radicales"..

En el pleno de hoy, el Parlament ha rechazado solicitar, como pedía Cs, la dimisión del presidente de la cámara, Roger Torrent, por su "falta de imparcialidad y neutralidad institucional".

Selección DN+