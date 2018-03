Torrent mantiene el pleno pero reconvertido en debate simbólico sin votación

Actualizada 24/03/2018 a las 11:59

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha mantenido la celebración de un pleno esta mañana, pero ya no para proceder a la segunda votación para investir a Jordi Turull, que este viernes volvió a ingresar en prisión, sino como un debate simbólico, han explicado fuentes parlamentarias.



En el pleno, que ha arrancado a las 11.30 horas, Torrent ha dado la palabra a cada grupo para que se posicione por espacio de 15 minutos, sin que haya posteriormente la votación prevista para la segunda jornada del debate de investidura, y al término de la sesión el presidente del Parlament protagonizará en el auditorio del palacio la lectura de una declaración en defensa de los principios democráticos y de los derechos civiles y políticos.



El Gobierno había advertido de que estudiaría las acciones "oportunas" para velar por el cumplimiento de la ley si finalmente el presidente del Parlament mantenía la sesión parlamentaria como tal pese al encarcelamiento del candidato de JxCat a la investidura, Jordi Turull.



El candidato no está presente hoy en el pleno después de que ayer el Tribunal Supremo le enviará de nuevo a prisión, lo que desencadenó protestas en las calles de ciudades catalanas anoche.



Pese a la advertencia del Gobierno y a la ausencia de Turull, Torrent ha decidido mantener un pleno -aunque no propiamente el de investidura porque no se votará- después de celebrar una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios.



Si Turull no hubiera ingresado en prisión, hoy se habría celebrado la segunda votación de la sesión su investidura, después de que la CUP frustrara su elección el pasado jueves al abstenerse.

