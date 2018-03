Actualizada 24/03/2018 a las 15:24

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha instado este sábado a los partidos a formar un "frente unitario" para defender "la democracia y los derechos fundamentales", ante lo que considera una "involución democrática sin precedentes" y una Cámara catalana que se ve "asediada por los tribunales".

Torrent ha lanzado esta propuesta en el auditorio del Parlament, después de finalizar el debate que se ha producido en el pleno de la Cámara y ante un foro exclusivamente soberanista, tras no poderse celebrar la segunda votación de la investidura de Jordi Turull al estar encarcelado por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Un acto al que han asistido los diputados de JxCat, ERC, CUP y Catalunya En Comú Podem, además de familiares de los presos soberanistas, que han sido recibidos con un aplauso. No han asistido Cs, PSC ni PPC.

Torrent ha dicho que lo sucedido este viernes en el TS es un "ataque al corazón de la democracia" y es "un paso más dolorosamente contundente y definitivo en el marco de la represión política y la vulneración de derecho fundamentales de los ciudadanos de este país", por lo que ha instado a los partidos a crear un "frente unitario".

"No pararemos, no dejaremos de trabajar hasta que seáis libres con vuestras familias, os queremos en casa y lo lograremos, no tengáis ninguna duda", ha dicho a los familiares de los presos presentes, como la esposa de Jordi Cuixart (Òmnium), que llevaba consigo su hijo de meses.

Tras enfatizar que Cataluña tiene "un Parlament asediado por los tribunales" al que no se le "permite" escoger a un presidente de la Generalitat, Torrent ha dicho "basta" y ha denunciado que "han suspendido la democracia", algo que, ha incidido, solo se puede recuperar "desde la firmeza".

En este contexto, ha instado "a formar desde ahora mismo un frente unitario en defensa de la democracia y los derechos fundamentales", en un intento de aunar a JxCat, ERC, CUP y Catalunya En Comú Podem, después de que estos dos últimos grupos no apoyaran a Jordi Turull en la investidura fallida del pasado jueves.

En su alocución, Torrent ha remarcado que "la escalada de vulneraciones de derechos fundamentales perpetrados desde las instituciones del Estado hizo este viernes un nuevo salto inaceptable para todos los demócratas", puesto que "criminalizar ideas políticas legítimas y considerar acciones políticas propias de una democracia como hechos delictivos, no es justicia, es represión".

Y "encarcelar a personas por sus ideas políticas y denegar la libertad a quien no renuncia a sus ideales legítimos, es acabar con la libertad ideológica", ha añadido el presidente del Parlament, que ha tildado de "injustas" las decisiones tomadas el viernes por el Supremo, ante las que "nadie puede mantenerse indiferente".

Torrent ha considerado que "ignorando la separación de poderes y atacando los derechos políticos de los sucesivos candidatos" no sólo "nos han obligado a suspender un pleno o una investidura, han suspendido la democracia".

Según el presidente del Parlament, "la sensación de indefensión y de injusticia es muy grande", pero "la respuesta, ahora más que nunca, tiene que ser cívica, pacífica, democrática, masiva y política".

El discurso ha terminado con los asistentes entonando Els Segadors, lo que también han hecho desde el escenario tanto Torrent como el expresidente catalán Artur Mas, los expresidentes de la Cámara catalana Joan Rigol, Núria de Gispert y Ernest Benach, y los representantes de los grupos de JxCat, ERC, Comunes y CUP (Elsa Artadi, Sergi Sabrià, Xavier Domènech y Carles Riera, respectivamente).

Durante el acto se han visto imágenes de abrazos y lágrimas entre los parlamentarios soberanistas de JxCat y ERC después de los nuevos encarcelamientos de este viernes.

