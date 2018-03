Puigdemont ya no está en Finlandia, según un diputado del país

Actualizada 24/03/2018 a las 18:10

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ya no está este sábado en Finlandia, según el diputado finlandés Mikko Kärnä, del liberal Partido del Centro.



Lo afirma en un tuit de su cuenta personal y explica que ha recibido información de que salió del país el viernes por la noche.



En un mensaje adjunto explica que, durante el almuerzo del viernes, discutieron sobre la posibilidad de que arrestaran al también diputado de JxCat en el Parlamento catalán: "Fue informado de que, si España emitía la orden, tenía dos opciones".

ELIGIÓ "SABIAMENTE"



Una opción era entregarse a las autoridades y dejar que el sistema legal finlandés decidiera sobre su posible arresto y extradición; la otra, marcharse de Finlandia a Bélgica, donde el proceso ya está en marcha y es su lugar de residencia: "Escogió la segunda opción, sabiamente en mi opinión".



Según Kärnä, el proceso en Finlandia habría sido "largo y difícil, y le habría impedido distribuir su mensaje de paz, democracia y derechos humanos" por el mundo.



"Me ha confirmado hoy que, una vez en Bélgica, cooperará por completo con las autoridades", según el diputado, que tacha de ridícula y falsa la petición española de extradición.



"NO ES UN CRIMINAL"



También ha defendido que Puigdemont "no es un criminal", y considera absurdo que se enfrente a una pena 30 a 40 años de cárcel en España por sus opiniones políticas.



Además, Kärnä está "avergonzado de la UE, que permanece en silencio". Se pregunta si es aceptable que haya "presos políticos" en la Unión y que se restrinjan la libertad política y de expresión, como en Turquía y Rusia, dice.

