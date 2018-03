Turull afirma que va a prisión por ser leal a la gente, al Govern y al Parlament

Actualizada 23/03/2018 a las 19:51

El candidato a presidir la Generalitat, Jordi Turull (JxCat), ha afirmado este viernes que va a prisión por ser "leal" al mandato de los que le eligieron diputado, al presidente, al Govern y Parlament, después de que el Tribunal Supremo haya decretado cárcel para él por la causa del proceso independentista.



"Por favor, dedicad todas las energías a defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña", expone en un tuit en el que reafirma su confianza en el pueblo de Cataluña, que asegura que no ha fallado nunca y que ahora tampoco lo hará.

Això us volia tornar a dir, amb el cap ben alt i podent mirar als ulls de tothom pic.twitter.com/8oMRxfR5ZU — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 23 de marzo de 2018



Finalmente lanza un mensaje a su familia: "Estoy bien porque estoy convencido de lo que he hecho, que no es delito ni he hecho daño a nadie. Os quiero. Viva la democracia".

Por su parte, el exconseller y diputado de JxCat, Josep Rull, ha pedido este viernes "que el precio de nuestro compromiso sirva para multiplicar el compromiso de todos".



"Hagan lo que hagan con nosotros, la causa de Cataluña -la causa de la libertad, de la democracia y de la dignidad- pervive con fuerza", ha dicho en un tuit.



"Porque somos millones los que creemos en esto", ha añadido justo después de que el Tribunal Supremo haya decretado prisión.

Facin el que facin amb nosaltres, la causa de Catalunya -la causa de la llibertat, de la democràcia i de la dignitat- perviu amb força, perquè som milions els que hi creiem. Que el preu del nostre compromís serveixi per multiplicar el compromís de tots pic.twitter.com/crH2pIUbc0 — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 23 de marzo de 2018

El exconseller y diputado de ERC Raül Romeva ha defendido este viernes que va a la prisión de Estremera "con la conciencia muy tranquila y la cabeza bien alta".



Lo ha dicho en un apunte en Twitter. Romeva adjunta una foto con su hija y lamenta que no podrá celebrar su aniversario con ella, si bien agradece el apoyo que ha recibido.

Raül: "Finalment avui no podré celebrar l’aniversari de la meva filla amb ella. Entro de nou a la presó amb la consciència molt tranquil•la i el cap ben alt. Gràcies a tothom pel suport." pic.twitter.com/THZ3pHGAJ9 — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 23 de marzo de 2018

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha afirmado que ingresa en prisión "con la conciencia tranquila y la cabeza bien alta" y ha remarcado que "nos encarcelan físicamente en la prisión pero no pueden encerrar nuestras ideas".



En Twitter, Forcadell ha lanzado un mensaje antes de entrar en prisión: "Conciencia tranquila y cabeza bien alta. Hoy nos encarcelan físicamente en la prisión pero no pueden encerrar nuestras ideas", ha escrito Forcadell.



La expresidenta del Parlament y exdiputada de ERC también ha pedido al soberanismo que persevere: "Si lloráis, abrazaros, quereros y, sobre todo, después levantaros y continuad más unidos y más fuertes. Saldremos adelante".

