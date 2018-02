Actualizada 24/02/2018 a las 10:51

"El compañero cayó al lado mío en la carga que se hizo en la campa de San Mamés… no sé si por impacto de bengalas, piedras, botella o simplemente por la tensión de ese momento y el equipo de protección que llevamos, que te roba hasta la última brizna de oxígeno en momentos de máxima tensión. Te ahogas, te quedas sin aire y encima nos golpeaban con barras de hierro y nos tiraban de todo".

Éste es un extracto de una carta que un ertzaina, miembro de la Brigada Móvil de la policía vasca, ha emitido por mensajería móvil a sus compañeros lamentando la muerte "de un compañero, un padre de familia de 51 años que tiene nombre y apellidos, Inocencio Alonso, debajo de ese buzo negro que visto yo también tan orgulloso". relata el policía vasco.

Su mensaje comenzó a circular durante las concentraciones de repulsa contra la violencia en el fútbol que se han convocado en el País Vasco.

Y tal y como reproducen medio como El Periódico, señala culpables: "No eran gente extranjera, no, eran de Herri Norte". En este mismo sentido han opinado diversos sindicatos policiales, e incluso el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, quien, en declaraciones a Onda Cero ha vinculado a los miembros de la peña Herri Norte con la kale borroka: "Tienen experiencia en lanzar objetos a la policía".

"Eran todos vascos los que fueron a la caza de los rusos, y los únicos responsables de lo ocurrió. Gente de aquí. Fueron de caza a por los rusos armados, lanzándoles de todo, sin contemplar que ahí en medio hay familias con gente mayor, niños… que gracias a la profesionalidad de mis compañeros no salieron lesionados y que solo iban a ver el fútbol, su ilusión".

Y concluye: ""Es duro, a estas situaciones te acostumbras... a recibir botellazos, que te insulten, amenacen o te intenten matar...pero NUNCA a perder a un compañero... No a ver gente mayor llorando de miedo porque no pueden correr para salir de ahí ... No a ver cómo padres abrazan a sus hijos por temor a ser alcanzados con algo... No a ver a gente impedida en silla de ruedas que les han dejado en medio de todo al huir los que sí tienen piernas para correr".

