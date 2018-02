EH Bildu se abstiene en el rechazo a los homenajes a los presos de ETA

Actualizada 22/02/2018 a las 17:21

El Parlamento Vasco, con la abstención de EH Bildu, ha manifestado este jueves su "rechazo a los homenajes públicos" a personas que haya pertenecido a ETA que hayan "utilizado o justificaron la violencia como medio para conseguir fines políticos" porque cree que estos homenajes "son contrarios a la defensa de los derechos humanos y suponen una revictimización para las víctimas".

El PP ha llevado a la Cámara este debate con un texto en el que, además del rechazo, solicitaba que la Ertzaintza evitara estos actos, sin embargo, este texto no ha contado con el apoyo de ningún grupo.

El que ha contado con el apoyo necesario ha sido el acordado por PNV, Elkarrekin Podemos y PSE, que el PP ha solicitado votar por puntos para apoyar el primero de ellos. EH Bildu, por su parte, se ha abstenido en el conjunto del texto.

De esta forma, con el apoyo de PNV, Elkarrekin Podemos y PP, el Parlamento Vasco ha expresado su "rechazo a los homenajes públicos que se realicen a personas bien por su condición de pertenecientes a ETA o bien porque utilizaron o justificaron la violencia como medio para conseguir fines políticos" porque estos homenajes "son contrarios a la defensa de los derechos humanos y suponen una revictimización para las víctimas".

Con la abstención de PP y EH Bildu, la Cámara también ha recordado la obligación "inexcusable e inaplazable" de los poderes públicos de garantizar las políticas que "expresen el sentimiento de reconocimiento, reparación y justicia debido a las víctimas del terrorismo y de vulneración de derechos humanos, eliminando los agravios sufridos, y los que pudieran provocárseles, y adoptando las medidas que eviten su ofensa, humillación y revictimización".

También ha reiterado su reconocimiento y solidaridad hacia todas las víctimas, y se compromete con la construcción de una memoria que deslegitime la justificación, aval o enaltecimiento de toda forma de terrorismo, violencia o vulneración de los derechos humanos.

Asimismo, ha instado al Gobierno Vasco a continuar desarrollando los derechos de verdad, justicia y reparación que corresponden a las víctimas y a reforzar su protección frente a cualquier forma de revictimización y ha defendido que la Ponencia de Memoria y Convivencia es el "ámbito adecuado para alcanzar un consenso sobre las medidas orientadas a la desaparición de simbologías y conductas que, desbordando los derechos de reunión o libertad de expresión, son expresión de enaltecimiento del terrorismo.

Por último, la Cámara entiende que "el ejercicio de los principios de reinserción y resocialización debe tomarse también en consideración para avanzar en una convivencia lo más normalizada posible". "Estos principios deben poder aplicarse a las personas privadas de libertad tanto durante como tras el cumplimiento de sus penas", señala.

EL DEBATE

El parlamentario del PP Borja Sémper ha criticado el acto del pasado domingo en Andoain donde "había niños, adolescentes, chicos y chicas que van a protagonizar la Euskadi del futuro, que vieron que hay que aplaudir a quien ha cometido semejantes atrocidades", un acto con el que "traspasan el odio".

"Asistimos con serenidad al hecho de que el paso de los años vaya provocando el cumplimiento de las penas y permita que, quien hizo tanto daño después de haber pasado un tiempo en la cárcel, salga a la calle. Lo que nadie nos puede pedir es que asistamos callados ante el aplauso de quien tanto daño hizo, y quien cumplió pena privativa de libertad, quien pasó por la cárcel por haber asesinado y por haber hecho tanto daño", ha defendido.

Además, ha justificado la ausencia del PP en la Ponencia de Memoria y Convivencia, señalando que su formación estuvo presente "cuando había un suelo ético" hasta que "saltó por los aires para incorporar a EH Bildu" y ha cuestionado la "utilidad" de este órgano criticando que sus integrantes "ni tan siquiera han sido capaces de acordar en su seno lo que hoy vamos a acordar votando, en público".

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha afirmado que "este tipo de actos que humillan a las víctimas, podrán ser o no merecedores de reproche penal, en función de las circunstancias que concurran, pero lo que es innegable es que son reprobables desde la ética cívica y política".

Asimismo, se ha dirigido a las parlamentarias de EH Bildu para preguntarles si les parecería "razonable" que se organice un 'ongi etorri' a un maltratador o a un violador, "por mucho que haya cumplido su condena; por mucho que tenga padres, hermanas que hace mucho que no le han visto porque ha estado en la cárcel".

"No les parecería bien, y pondrían en grito en el cielo. ¿Por qué eso no es aceptable en el caso de aquellos que han señalado a una persona, a un vecino, para que venga otro y le asesine?. ¿Es eso razonable desde el punto de vista de la ética y la política?. Yo creo que no y espero que algún día ustedes -a EH Bildu- también puedan decirlo con nosotros", ha zanjado.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha acusado al PP de utilizar "un asunto de poca dimensión para sacar rentabilidad política" cuando "ni en Andoain ni en ningún sitio se han celebrado actos de homenajes, ni ensalzado o aplaudido ni puesto en valor el currículo delictivo de nadie, sino que es una expresión del derecho que tienen los presos de volver a la sociedad".

Asimismo, ha explicado que los jueces están archivando las denuncias presentadas por Covite por estos actos, y cree que el PP "quiere ir más allá incluso que la Audiencia Nacional", y ha acusado a PSE, PNV y Elkarrekin Podemos de "prestarse a la estrategia del PP de torpedear y condicionar" el trabajo de los partidos en la Ponencia de Memoria.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Lander Martinez, por su parte, ha defendido que la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento debería ser el "lugar y momento para debatir este asunto" y le ha vuelto a pedir a los 'populares' que participen en este órgano. Además, ha pedido que no se convierta la memoria y convivencia en un ámbito de disputa partidista" y ha pedido que "no se generalice" afirmando siempre que un familiar y allegado acoge a un preso que ha cumplido su condena se llame homenaje porque "hay que ponerse en el lugar de la familia del preso".

"¿Cómo puede ser que en 2018 sigamos que tener que seguir explicando que cualquier violencia estuvo mal?", se ha preguntado antes de afirmar que este tipo de homenajes públicos "restan a la convivencia".

Por último, el parlamentario del PSE José Antonio Pastor se ha dirigido a EH Bildu para decirles que "quizás consideran que este tipo de actos no son ni homenajes, ni recibimientos" pero les ha preguntado "qué harían ustedes o qué haría esta sociedad si serían actos parecidos a estos cuando un violador vuelva a casa y se le recibiera con aplausos, con recibimientos y pasillos de la familia".

"Rechazamos que los terroristas, al salir de la cárcel, sean homenajeados y jaleados, porque humillan a las víctimas" y ha defendido que la legalidad "permite una política penitenciaria flexible que atienda la realidad, tanto la evolución de los presos como el propio final de ETA y la evolución social".

Pastor se ha alegrado por la asistencia de EH Bildu en la ofrenda floral en recuerdo al parlamentario socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA, lo que ha calificado de "signo positivo" pero cree que "todavía les queda pasar el Rubicón y llegar al otro lado". "Creo que lo podemos hacer también, coincido con usted, a través de la ponencia de memoria; nosotros también mantenemos el empeño en que eso se pueda hacer", ha indicado.

Etiquetas ETA

