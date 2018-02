Actualizada 17/02/2018 a las 15:38

El presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha mostrado este sábado "absolutamente convencido" de que se podrá celebrar una sesión de investidura "efectiva" para formar un Govern que pueda "gestionar y gobernar", ya que es "urgente poner fin" al artículo 155 y a los "ataques" al modelo educativo catalán.



Torrent ha clausurado este mediodía las jornadas "Payesía y país: sector agrario, alimentación y sostenibilidad", organizadas por el sindicato Unió de Pagesos, un acto al que han asistido diputados como Eduard Pujol (JxCat), Javier Rivas y Francisco Javier Domínguez (Cs), Xavier Domènech (Catalunya en Comú) o Bernat Solé y Montserrat Fornells (ERC).



Torrent ha lamentado que quien debería estar dirigiéndose a los representantes sindicales es la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret, pero "desgraciadamente no puede ser así".



Recordando en este sentido a los exconsellers en prisión y a los que se hallan en Bruselas, entre ellos el expresident Carles Puigdemont, Torrent ha criticado que la Generalitat "esté gobernada desde los ministerios de Madrid, lo que quiere decir proyectos parados, decisiones que no se toman o que ahora se atrevan a atacar a Cataluña en la escuela".



Por ello, el presidente del Parlament ha llamado a que "nos conjuremos todos para que no nos toquen el modelo de escuela, un gran consenso y un verdadero tesoro para la cohesión social del país".



"Es urgente y absolutamente necesario e imprescindible poner fin al artículo 155 de la Constitución, pero no será fácil, porque el Gobierno del Estado no respeta los resultados electorales, a los votantes y a los fundamentos de la democracia", ha señalado.



A su juicio, la aplicación del artículo 155 es de "dudosa constitucionalidad" y está "erosionando" las políticas públicas en Cataluña "gota a gota".



"No será fácil -ha añadido-, pero estoy absolutamente convencido de que podremos celebrar una sesión de investidura efectiva y formar un Govern que pueda ejercer sus funciones, responder a las demandas y los retos del país y atender a la voz de la ciudadanía que se pudo expresar mayoritariamente y con gran participación en las urnas".



Y ha recalcado su convencimiento de que "se encontrarán las vías para formar un Govern que pueda gestionar, pueda gobernar y acabe con la aplicación del 155, sin renunciar a hacer realidad las aspiraciones pacíficas, democráticas y mayoritarias que la ciudadanía de este país expresó en las urnas".



"Las imposiciones pueden impedir una normalidad democrática e institucional, pero no podrán apagar nunca la voluntad democrática de todo un pueblo. Una cosa son las hojas y ramas, y otra las raíces y las semillas", ha concluido Torrent.



Por su parte, en su discurso, el coordinador nacional de Unió de Pagesos, Joan Caball, ha dicho "compartir la defensa de las libertades y la democracia" y se ha dirigido a los diputados presentes: "Sois legítimos representantes del país, pero no tenemos un Govern y, por lo tanto, pedimos que próximamente lo tengamos".



Asimismo ha pedido que se "deje en libertad a los encarcelados por diferentes ideologías" y ha exigido que "la gente pueda defender sus ideas con total libertad. Y si alguien no ha hecho las cosas correctamente, que acabe respondiendo y los tribunales decidan".



Caball ha reclamado así la "liberación" de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, como también ha criticado que haya "gente exiliada o desplazada" en Bruselas, ante lo que ha pedido diálogo. "A la normalidad solo se puede llegar hablando. Hablando, la gente puede entenderse", ha sentenciado.

Selección DN+