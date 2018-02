Rivera avisa a PNV que no habrá "chanchullos" como el "cuponazo" cuando gobierne Cs

Actualizada 15/02/2018 a las 13:39

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha respondido este jueves al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, subrayando que el partido nacionalista está "preocupado" porque sabe que si Cs gana las elecciones no podrán seguir haciendo los "chanchullos" que ha hecho con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo.



En declaraciones en el Congreso, Rivera se ha referido así a las palabras de esta este jueves por la mañana de Ortuzar, quien en una entrevista en Onda Cero ha afirmado que "el mayor problema" de la política española hoy en día se llama Ciudadanos.



Ha calificado a Cs de "talibán", y ha comparado a su líder, Albert Rivera, con el político italiano Silvio Berlusconi en lo referente a su "populismo atroz".



"Los chicos de Sabino Arana y el 'cuponazo' (por el cupo vasco) no nos pueden dar muchas lecciones de igualdad y solidaridad", ha dicho Rivera a los periodistas en los pasillos del Congreso.



Y ha señalado que el PNV "está preocupado porque sabe que si Ciudadanos gana las elecciones "no podrán seguir con los "privilegios y chanchullos que han hecho con Rajoy".



"No podrán hacerlos con nosotros, porque defendemos la igualdad de todos y un modelo de financiación justo para todos, no solo para unos pocos", ha añadido.



Rivera ha apuntado que el hecho de que los nacionalistas crean que si gana Ciudadanos no es bueno "no es ninguna novedad", pero está convencido de que "el resto de los españoles que no quieren más nacionalismos sino más igualdad" y por eso incluso verán "con buenos ojos" lo que ha dicho el presidente del PNV. "Así que le damos as gracias al señor Ortuzar", ha añadido.

