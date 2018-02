Fomento inicia el próximo 21 de febrero el 'rescate' de las autopistas

Actualizada 14/02/2018 a las 13:27

El Ministerio de Fomento iniciará el 'rescate' de las nueve autopistas quebradas la próxima semana, el miércoles 21 de febrero, cuando pasará a hacerse cargo de la primera de ellas, la radial R-4 Madrid-Ocaña.



Así lo anunció el titular del Departamento, Íñigo de la Serna, quien reconoció de nuevo que el coste de la liquidación de estas vías "tendrá impacto en el déficit público de este ejercicio".



Se trata del importe que, por contrato, el Estado debe pagar a los actuales concesionarios de las autopistas cuando se les rescinda el contrato para compensarles por la inversión que realizaron en su construcción.



El Gobierno cifró en unos 2.000 millones el monto de esta 'factura', la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), en el plan de estabilidad remitido a Bruselas el pasado otoño.



No obstante, De la Serna asegura que se trata de una cantidad "orientativa" y que la definitiva dependerá del análisis que se realice "autopista por autopista", según explicó en declaraciones a TVE.



Además, el ministro remarcó que el impacto de la liquidación de las autopistas en las cuentas públicas "se reducirá de forma significativa" con el importe de entre 700 y 1.000 millones de euros que Fomento prevé obtener con el concurso que lanzará este mismo año para volver a ceder la explotación de estas vías a empresas privadas.



No obstante, en función del cálculo inicial del Gobierno y lo que espera obtener de la relicitación, el 'rescate' de las vías podría costar así unos 1.000 millones de euros a las arcas del Estado.



Además, De la Serna reconoció de nuevo que el importe final a pagar lo acabará fijando un juez, al dar por hecho que los fondos oportunistas que se quedaron con la deuda de unos 3.200 millones de euros que suman las autopistas no estarán de acuerdo con el monto que calcule el

Gobierno y lo llevarán a los tribunales.



Por el momento, aseguró que su Departamento tiene todo preparado para comenzar a asumir la gestión de las autopistas a través de la sociedad Seittsa.



CALENDARIO DEL 'RESCATE'



Una vez que la próxima semana se rescinda el actual contrato de concesión de la R-4 con una sociedad participada por Ferrovial, Sacyr y Liberbank, y el Ministerio asuma la vía, el próximo mes de marzo este Departamento prevé quedarse con las otras tres radiales (R-3, R-5 y R-2), la M-12 Eje Aeropuerto y la AP-36 Ocaña-La Roda.



El 1 de abril tendrá que asumir la Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante, mientras que la AP-41 Madrid será la última, dado que su proceso concursal aún no ha alcanzado la fase de liquidación.



Según recordó el ministro, Fomento cuenta con un periodo de seis meses para calcular y pagar al concesionario la RPA a contar desde la fechas en que se resuelven los actuales contratos y el Departamento se queda con las autopistas. Por ello, pretende cerrar dentro del mismo año la readjudicación para lograr los fondos que compensen parte de este importe.



Además de obtener fondos para liquidación de las vías, De la Serna atribuye su decisión de volver a ceder a empresas su explotación por el hecho de que las vías no han concluido el periodo de concesión correspondiente.



"Se trata de un proceso complejo e innovador, porque nunca antes se había realizado una operación de este tipo, pero en el Ministerio tenemos todo preparado de forma seria y ordenada para llevarlo a cabo", indicó el ministro.



El Ministerio de Fomento comenzará a quedarse con las autopistas fallidas, que suponen una quinta parte de la red de pago del país, casi seis años después de que en 2012 se vieran abocadas a la quiebra. El desplome de los tráficos por la crisis y los sobrecostes de las expropiaciones constituyeron los principales motivos de su insolvencia.

Selección DN+