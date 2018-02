José María García niega al juez que se refiriera a Villar Mir en su entrevista con Évole

Actualizada 12/02/2018 a las 19:50

El periodista deportivo José María García ha negado este lunes ante juez del caso Lezo que se refiriera al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir cuando, en una entrevista con Jordi Évole difundida este domingo, habló de un constructor que pagaba comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

Según fuentes presentes en su declaración consultadas por Efe, García ha explicado al magistrado Manuel García-Castellón que durante la entrevista Évole intentaba sacarle información y ponía en su boca afirmaciones que él no hacía.

En la entrevista de 'Salvados', García habló de un constructor "poderosísimo" que había llegado a ser ministro (Villar Mir fue titular de Hacienda en 1976), a lo que Évole le comentó: "Son ya muchas pistas... ¿empieza por Villar y termina por Mir?". "Empieza por V y acaba por R", contestó García, que no llegó a nombrar directamente a Villar Mir.

Este lunes, García ha negado que se tratara del expresidente de OHL y, respecto a las siglas, ha dicho que él conoce a muchos constructores y que alguno más podría responder a esas iniciales.

Según las mismas fuentes, durante la declaración el juez le ha hecho ver que no hay muchos constructores españoles que hayan ostentado un cargo de ministro.

A la salida de la Audiencia Nacional, García ha reiterado a los periodistas que "en absoluto" se refería a Villar Mir y que se trata de una "deducción de Jordi Évole".

"Cuando el señor Évole dice 'Villar Mir' digo '¡Hombre! ¡Agudo! Empieza por v y acaba por r", ha dicho García.

Ha explicado que la conversación se produjo hace más de 15 años, cuando todavía ejercía de periodista, y que no se planteó denunciar al constructor porque se trataba de una "conversación confidencial" que no grabó y que no tiene ninguna prueba para acreditarla: "Es mi palabra contra la de él".

Además, según García, esa conversación tuvo lugar cuando se "había producido un hecho muy significativo en el que había alguna incidencia deportiva" porque él estaba siguiendo "un tema muy concreto" relacionado con eso.

En ese momento, varios periodistas le han preguntado si el empresario en cuestión estuvo relacionado con algún equipo de fútbol o si se presentó a las elecciones para presidir algún club, a lo que García ha contestado: "Agua".

García ha declarado en la pieza de Lezo sobre la concesión a OHL del tren de Navalcarnero (que no se llegó a realizar), en la que está siendo investigado Villar Mir, que compareció ante el juez el pasado mes de septiembre y negó saber nada de un supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González por interceder para la adjudicación.

Ese día, Villar Mir dijo no conocer los pormenores del desarrollo de este concurso al que concurrió su empresa, puesto que, como presidente del grupo, no estaba al tanto de todas las obras públicas a las que se presentaba la constructora.

Además, en su última comparecencia en la Audiencia Nacional, la semana pasada, aseguró que nunca donó dinero al PP ni pagó comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, y que si hubiera conocido estas prácticas no las habría permitido.

Villar Mir declarará de nuevo en relación a la adjudicación del tren de Navalcarnero, junto a su yerno, Javier López Madrid, el próximo 21 de febrero.

