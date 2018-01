Actualizada 27/01/2018 a las 13:12

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha trasladado por carta su malestar al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por no haberle informado del operativo policial de vigilancia desplegado en los últimos días en el entorno del Parlamento catalán, situado en el Parque de la Ciutadella.



En la carta, con fecha de este viernes, Torrent muestra su "malestar" por no haber recibido "ninguna información" que advirtiera del "despliegue inédito" de agentes de la Policía Nacional en el parque de la Ciutadella ni de las tareas policiales llevadas a cabo en la red de alcantarillado del parque.



"La ausencia de una comunicación formal de dichas actividades constituye un gesto de deslealtad institucional por parte de su ministerio, y ha provocado una alarma innecesaria en el personal al servicio de la cámara, en los trabajadores de los equipamientos públicos situados en el parque y en el conjunto de la ciudadanía, en el supuesto de que no exista ninguna amenaza con carácter extraordinario para la seguridad en la zona", dice la misiva.



Por ello, Torrent solicita al ministro que "los órganos de gobierno del Parlamento sean informados de forma urgente de las causas y los objetivos que justifican ese operativo policial".



Asimismo, el máximo responsable del Parlamento catalán le pide a Zoido que garantice por conductos oficiales que ese operativo "no perturbará el normal funcionamiento" de la institución.



En la carta, Torrent asegura que hay presencia "permanente" de Policía Nacional en los entornos del Parlament desde el lunes 22 de enero, y le recuerda al ministro que el parque de la Ciutadella es un espacio que suele concentrar a niños y jóvenes, dado que hay un instituto y un colegio y acoge también el zoológico de Barcelona.



Torrent ha convocado la sesión de investidura para el próximo 30 de enero por la tarde, un pleno sobre el que se plantean numerosas incógnitas ya que el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la propuesta de Carles Puigdemont como candidato a president.

