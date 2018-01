Actualizada 24/01/2018 a las 14:58

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que "a fecha de hoy" intentará repetir como candidato en las próximas elecciones generales porque "vamos en la buena dirección".



En una entrevista en Onda Cero, Rajoy también ha recalcado que no piensa remodelar el Gobierno ni hacer cambios y ha recordado que está continuamente adaptándose. "No hay ningún Gobierno que haya hecho tantas reformas", ha comentado.



Y de cara a presentarse como candidato, Rajoy ha explicado que lo tendrá que "ver el partido, ver cómo evolucionan las cosas y en la medida en vaya viendo cómo se producen los acontecimientos, intentaré repetir".



También ha admitido que, por su puesto, en su partido hay muchas personas capacitadas para presentarse a las generales.



Sobre el debate sobre el estado de la nación, Rajoy ha señalado que le gustaría hacerlo en primavera, "una vez que tengamos las ideas claras sobre el presupuesto", ya que "mezclar las dos cosas" no es razonable.



Respecto al nombramiento de José Luis Ayllón como nuevo jefe de gabinete, y si eso es un principio de remodelación, Rajoy ha dicho que no, que se trata simplemente de la sustitución de Jorge Moragas que "llevaba ya mucho tiempo".



Además Ayllón conoce bien la cuestión catalana y será un "magnífico" jefe de Gabinete y, de hecho, "la opinión pública le ha recibido bien: ¿Tendré que preguntarle cómo se puede conseguir eso?".



Ante esta respuesta y a la pregunta de si se siente poco apreciado por la opinión pública, Rajoy ha dicho que "depende de los sectores" si bien en las tres últimas elecciones, el PP fue la primera fuerza política.



"Si yo no me sintiera apreciado, imagínese los demás, pregunte al señor Rivera, al señor Sánchez o al señor Iglesias, esos ya estarían en la indigencia", ha dicho.



"Y como no quiero que estén, creo que todos estamos en un nivel razonable" ha añadido.

