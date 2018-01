Actualizada 24/01/2018 a las 14:35

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont insistió este miércoles en que el mandato de las urnas, surgido de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, es que él sea el presidente del Ejecutivo catalán en un acto de investidura que dijo que "lo ideal" es que fuera "presencial".



Puigdemont mantuvo una reunión con el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, para analizar las opciones de investidura y tras la que el nuevo líder de la cámara catalana señaló que "lo que le conviene al país" es que "lo más rápidamente posible" haya un gobierno catalán "posible y eficaz desde el minuto uno".



"Lo ideal sería que fuera presencial, que estuviéramos todos, pero no descartamos otras vías", señaló Puigdemont tras reunirse con Torrent y el resto de exconsejeros huidos en Bélgica para examinar las opciones de investidura prevista para la próxima semana.



Carles Puigdemont afirmó que "no abandonaremos lo que reclamó el 21 de diciembre el pueblo de Cataluña, hay que intentar la investidura", y agregó que no caerán en "el chantaje" del Gobierno español.



"Pedimos normalidad, rigor y sentido común", añadió el expresidente catalán, quien reclamó al Gobierno central que "retire las trabas" para que pueda celebrarse la próxima semana el debate y el pleno de investidura.



Preguntado sobre si lo que reclama al Gobierno español es que se actúe sin la independencia de poderes, Puigdemont dijo que "fue la vicepresidenta del Gobierno (Soraya Sáenz de Santamaría) la que dejó claro quién había llevado a prisión y descabezado al Gobierno independentista".



Puigdemont aseguró asimismo que "todavía hay tiempo" tanto para decidir cómo se intentaría esa investidura como para anunciar si renuncian o no al acta para asegurar la mayoría independentista los exconsejeros Lluís Puig, Toni Comín, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.



Tras la reunión con Puigdemont y el resto de huidos a Bélgica, Torrent, de ERC, señaló a los medios que "lo que le conviene al país" es que "lo más rápidamente posible" haya un Gobierno catalán "efectivo desde el minuto uno".

