El desgarrador mensaje de la madre del joven vizcaíno desaparecido Jon Bárcena

Actualizada 24/01/2018 a las 10:11

Jon Bárcena, el joven de Elorrio que permanece desaparecido desde la víspera de Nochevieja, cumplió 20 años este martes y su madre, Karmen Amezua, ha publicado con este motivo en las redes sociales un desgarrador mensaje dirigido a su hijo.

En euskera y junto con una foto de hace años en en la que abraza a su hijo cuando era pequeño, la mujer lamenta: "Hoy no puedo abrazarte, no puedo estrechar tu cuerpo en mis brazos. Que dolor....", para despedir el mensaje con un "te quiero" cuatro veces repetido.

Gaur 20 urte erditu zintudan.

Gaur ez dakit ez non, ez nola zauden, eta ezin zaittut aurkitu.

Gaur ezin zaittut besarkatu, ezin dot zure gorputza nere besoen artean batu.

Hau miña....

Maitte,maitte,maitte,maitte zaittut.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/usPX8reZKd — KarmenAmezuaUrzelai (@KarmenAmezua) 23 de enero de 2018



El rastro del joven de Elorrio se perdió la víspera de Nochevieja, cuando Jon subió al Gorbea con su cuadrilla de amigos pero decidió bajar solo antes de hacer cumbre al sentirse indispuesto. A partir de ahí, el misterio rodea su paradero. Tras un exhaustivo rastreo de los servicios de emergencia por el monte, en el que llegaron a colaborar 600 voluntarios, la búsqueda se trasladó al embalse alavés de Urrunaga, donde se hallaron algunas de sus pertenencias. Las inspecciones llevadas a cabo posterioremente con buzos y perros en el lugar no dieron resultados aunque, como reconoció la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, la hipótesis que cobra más peso entre los responsables de la investigación es que "el cadáver de Jon Bárcena se encuentre sumergido en el pantano".



La familia, sin embargo, no pierde la esperanza y mantiene viva la búsqueda con la difusión de carteles en la que solicitan información sobre su paradero en euskera, castellano e inglés.

