JxC y ERC acuerdan investir a Puigdemont con Torrent al frente del Parlament

Actualizada 16/01/2018 a las 21:51

Junts per Catalunya (JxCAT) y ERC han acordado mantener a Carles Puigdemont como candidato de los independentistas para la investidura y que el republicano Roger Torrent sustituya a Carme Forcadell al frente del Parlament, que se constituye mañana.



Ambas formaciones han hecho público un comunicado conjunto en el que reafirman su apoyo a Puigdemont y avalan a Torrent, portavoz adjunto de Junts pel Sí en la última legislatura, "en la línea de la restitución de las instituciones".



Fuentes de ERC han puntualizado que apoyan a Puigdemont porque es el candidato que propone JxCat para la Presidencia de la Generalitat, pero sin entrar a concretar si el pacto incluye la garantía de una investidura a distancia.



De acuerdo con el reparto de papeles pactado, la decisión de quién debe relevar a Forcadell como candidato de los independentistas a presidir el Parlament correspondía a ERC, que ha optado por uno de sus perfiles al alza en los últimos años.



La comisión permanente de ERC y su nuevo grupo parlamentario han ratificado esta tarde la propuesta de elegir mañana a Roger Torrent (Sarrià de Ter, Girona, 1979), diputado del Parlament desde 2012, además de alcalde de su pueblo natal desde 2007.



"Si obtengo la confianza mayoritaria de la cámara, será un honor suceder en el cargo a Carme Forcadell, que ha defendido como nadie esta institución, y trabajaré para estar a su altura", ha afirmado Torrent en un comunicado de ERC.



Su primer objetivo, ha dicho, será "volver a poner la institución al servicio de la ciudadanía y no de las fuerzas del 155 y materializar el mandato democrático surgido de las urnas el pasado 21 de diciembre".



Además de Torrent, que podría convertirse en el presidente del Parlament más joven de la historia, ERC también propondrá a Alba Vergés para que forme parte de la nueva Mesa del Parlament, ocupando una de las cuatro secretarías.



Esta misma tarde, JxCat y ERC han anunciado un acuerdo para apoyar este miércoles a Torrent como nuevo presidente del Parlament y se han reafirmado en su apoyo a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat.



Por su parte, la CUP ha anunciado que apoyará la constitución de una Mesa con mayoría independentista, sin pedir contraprestaciones.



Sin embargo, la portavoz del secretariado de la CUP, Nuria Gibert, ha dicho que es "imprescindible" que Puigdemont "reconozca de forma clara" la financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música y ha avisado de que no hacerlo podría comprometer su apoyo a la investidura.



En la sesión constitutiva de este miércoles , la mayoría absoluta de 70 diputados independentistas podría verse reducida circunstancialmente a 62 en el caso de que los tres electos en prisión -Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn- y los cinco que permanecen en Bélgica -Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret- no pudiesen delegar su voto.



La Mesa de Edad -formada casualmente por tres diputados de ERC: el más veterano, Ernest Maragall, y los dos más jóvenes, Gerard Gómez del Moral y Rut Ribas- tendrá la responsabilidad de decidir si acepta o no las peticiones de delegación de voto que puedan hacerles llegar desde JxCat y ERC para que sus ocho diputados electos en prisión o en Bélgica no se queden sin poder votar.



Aun en el supuesto de que los ocho diputados electos ausentes no pudiesen delegar su voto, no parece que las fuerzas independentistas vean peligrar la presidencia del Parlament, a menos que se produjera una inesperada triangulación en la que los comunes presentaran a un candidato y los partidos constitucionalistas lo apoyaran en bloque.



La mañana de este martes, Puigdemont, que no renuncia a ser investido president por vía telemática antes del 31 de enero, ha intervenido a través de videoconferencia en una reunión con los miembros del grupo parlamentario de JxCat en una sala del Parlament.



No obstante, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado que, si en la sesión constitutiva de este miércoles del Parlament se permite delegar el voto desde Bruselas a Puigdemont, el Ejecutivo recurrirá de inmediato esa decisión ante el Tribunal Constitucional.



La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha dicho a Puigdemont que "se olvide de ser presidente" porque "está huido de la justicia" en Bélgica y porque se presentó a las elecciones en "coalición electoral con CDC", condenada por el caso Palau.



Pese a que los votos de los ocho diputados de Catalunya en Comú-Podem podrían ser claves en las votaciones de este miércoles para decantar mayorías, la portavoz de los comunes, Elisenda Alamany, ha reafirmado la negativa de su grupo a apoyar a candidatos a la presidencia del Parlament que no sea el suyo propio.



La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, ha criticado que Catalunya en Comú-Podem apoye a los independentistas para que "impongan" su mapa del hemiciclo.



El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha pedido "responsabilidad" a Arrimadas para que permita a los populares tener grupo propio en el Parlament y ayudar así a que el constitucionalismo tenga "más fuerza" en la cámara.



Arrimadas ha replicado que su partido no cederá ningún diputado al PPC para que puedan formar grupo propio, aunque presentarán una iniciativa para que los populares puedan tener los mismos derechos que el resto de grupos.

Selección DN+