La activista de la ONG Ca-Minando Fronteras Helena Maleno declarará por fin este miércoles 10 de enero ante el Juzgado de Instrucción marroquí que investiga sus llamadas a Salvamento Marítimo de España para avisar de pateras perdidas en el mar por si pudiera tratarse de un delito de inmigración irregular.

Maleno fue citada a declarar el pasado 27 de diciembre pero la vista se aplazó a petición de su abogada, que necesitaba más tiempo para preparar la causa. La fecha de la vista se fijó para este 10 de enero, cuando se espera que finalmente la española pueda ofrecer su declaración.

Ella misma lo ha anunciados en las redes sociales donde está siendo arropada por distintos colectivos sociales, medios etc.

Salgo ya para los juzgados. Serán horas duras declarando, pero en esa sala no estaré sola, me acompañáis en el corazón todas vosotras. Por el #DerechoAlaVida de los pueblos en movimiento ✌ pic.twitter.com/P9hU5eS09z

Un día una inmigrante la llamó desde una patera: “Te llamo a ti también porque no estoy segura de que Salvamento Marítimo no quiera que yo muera; mientras que de ti estoy segura de que no quieres dejarme morir”. Esto de @TDeiros sobre @HelenaMaleno. https://t.co/hfBXOk8kRj