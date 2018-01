De la Serna no se pronuncia sobre el peaje para camiones de la N-1 en Guipúzcoa

Actualizada 09/01/2018 a las 18:07

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha afirmado que "en este país hay una distribución competencial muy marcada que el Gobierno de España respeta profundamente", por lo que no se ha pronunciado sobre la decisión de la Diputación de Guipúzcoa de colocar un peaje para camiones en la carretera N-1.



De la Serna ha señalado, a preguntas de los periodistas al término de un acto en Pamplona, que "Guipúzcoa ha tomado una decisión por el órgano competente y, por lo tanto, nosotros no es que no podamos decir nada, sino que no debemos pronunciarnos sobre una decisión que de forma autónoma ha tomado una diputación".

Te recomendamos

Selección DN+