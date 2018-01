El abogado de 'El Chicle' seguirá representándolo hasta conocer la autopsia de Diana Quer

Actualizada 08/01/2018 a las 21:19

El abogado José Ramón Sierra seguirá adelante con la defensa de José Enrique Abuín Gey 'El Chicle', al menos hasta tener el informe preliminar de la autopsia a Diana Quer, que se conocerá previsiblemente esta semana y apunta a indicios de criminalidad, pero no signos de haber sido arrollada con un vehículo.



Después de visitar durante casi dos horas a su patrocinado en la cárcel coruñesa de Teixeiro, Sierra ha reiterado que continúa con la defensa de este caso, puesto que no cuenta con informaciones que desacrediten la versión del Chicle, que "mantiene exactamente la versión" dada en un principio y que remite, por tanto, a un atropello fortuito.



También "que no ha habido ningún componente sexual, ni ningún atentado de intimidad, ni contra la libertad sexual" de Diana Quer, como tampoco de la supuesta víctima de diciembre, otra joven en Boiro a la que presuntamente habría intentado secuestrar el Día de Navidad.



El único detenido por el crimen, por lo tanto, "mantiene su relato", ha especificado su letrado, pero "con una serie de matizaciones en las que lógicamente no vamos a entrar ahora", ha añadido ante los medios de comunicación.



Así las cosas, ha incidido Sierra en que espera que el resultado del informe del cuerpo de la víctima se conozca de forma "inminente", espera que "esta semana", lo que será "muy orientativo" para la estrategia de defensa de Abuín.



De este modo, continuará con la representación legal del acusado y prevé visitarlo de nuevo esta semana, "antes de la práctica de alguna diligencia" que dictaminará el juzgado.



No en vano, ha reiterado que no tomará decisión alguna antes de tener acceso al informe preliminar entendiendo que "las filtraciones no son informe ninguno", ya que también se ha publicado "que en la nave reconoció una mecánica delictiva de un asesinato" en el marco de una conversación que, según él, no existió.



"Le he preguntado específicamente yo porque estuve con él las ocho, nueve horas, en la nave, y luego después, y nunca vi, ni escuché" tal explicación, "y él sigue diciendo además que no lo ha dicho".



Por ello, esperará al primer informe de la autopsia, por lo que "hay que tener cierto rigor".



"Ojalá el informe, cuando exista, avale la tesis de Enrique Abuín, por su bien y también para que nosotros tengamos conciencia clara sobre lo que tenemos que hacer", ha expuesto José Ramón Sierra.



En esta línea, ha repetido que él, como letrado, tiene "ideas propias de a quien hay que defender y a quien no" y, por ello, actuará conforme a ello, abandonando la defensa del Chicle de ratificarse un abuso sexual, aunque no se ha manifestado, en cambio, sobre lo que hará si la autopsia revela únicamente que la joven no murió atropellada, tal y como sostiene el autor confeso.



"Si no la atropelló, tendríamos que valorarlo" en función de la "estrategia de defensa de este despacho", aunque -ha admitido- ello "sería una contradicción sobre lo que nos ha dicho" el acusado, pese a que seguir con el caso es una "decisión personal y subjetiva", ha dicho sin adentrarse en detalles.



"Tan pronto tengamos informe tomaremos una decisión", ha remarcado a continuación.



Consultado por el estado en el que se encuentra su defendido, interno en el penal coruñés, ha admitido que lo ha visto "bastante deprimido, bastante bajo".



El informe preliminar de la autopsia sobre el cadáver de la joven madrileña, encontrado desvestido, en agua dulce, estancada y sin fauna alguna, en el interior de una nave industrial en Asados (Rianxo), está siendo realizado por la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en Verín (Ourense).



Por consejo jurídico, Abuín Gey se ha acogido en todo momento en esta causa a su derecho a no declarar en sede judicial, pese a ser citado en dos ocasiones.

Te recomendamos

Selección DN+