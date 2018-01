La familia del asesino confeso de Diana Quer lo tilda de "monstruo"

07/01/2018 a las 06:00

Su madre, su mujer, su hermana, sus cuñados. Todos han repudiado a 'el Chicle' salvo su padre, quien le cree inocente del asesinato de Diana Quer porque "no tiene cojones ni para matar a una gallina", según dijo. La última en sumarse a las descalificaciones hacia José Enrique Abuín Gey fue la hermana, María. "Él tendría que estar en ese pozo, no esa niña, mi hermano es un asesino", afirmó en Antena 3 quien reconoce que se le cae la cara de vergüenza de llevar los mismos apellido que el asesino confeso. La primera en dar la espalda a 'el Chicle' fue su propia madre, que se lamentó de haber criado "un monstruo". Aquello lo dijo junto a una tía del detenido que fue aún más contundente al hablar de él: "Lo tengo delante y lo mato yo, no lo mata nadie, lo mato yo; nos engañó a todos, tiene que tener doble personalidad".

Pero el abandono que más daño le debe de haber causado al asesino confeso de la joven madrileña de 18 años es el de su esposa. Sobre todo, porque Rosario Rodríguez fue la que dio pie a su encarcelamiento al desmontar la coartada que ella misma y sus cuñados le habían proporcionado para la noche del 22 de agosto de 2016, cuando desaparición Diana Quer. Rodríguez, que permanece investigada por si pudiera ser cómplice de la muerte aunque en libertad sin medidas cautelares, tampoco se libra de las críticas más o menos de algunos familiares. La hermana del arrestado se preguntó si no debería haber notado nada raro conviviendo con él en la misma casa. 'El Chicle', que no tiene contacto con otros presos para evitar agresiones, puede ser abandonado incluso por su abogado, que avanzó el jueves su renuncia si la autopsia desvela que Diana Quer pudo sufrir una agresión sexual. Los primeros datos del examen del cadáver de la joven podrían conocerse este lunes.

Etiquetas Desaparición Diana Quer

