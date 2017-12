Actualizada 25/12/2017 a las 14:18

El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su partido es "partícipe" del mensaje navideño del Rey de que "hay que pasar página e iniciar una agenda reformista en España" que, según ha indicado, el "'procés' (catalán) ha retrasado durante demasiado tiempo".



Para el dirigente del PP, lo más importante del discurso de Felipe VI "es la apelación que hizo a la tranquilidad de los españoles que tras las elecciones catalanas puedan tener alguna incertidumbre y en especial a los que viven en Cataluña", así como a la "necesidad de recuperar afectos".



En este sentido, Casado ha mencionado las palabras de Felipe VI en las que recalcó los valores de "convivencia, concordia y afectos", que han hecho que España "sea un país admirado en todo el mundo" y, según el dirigen popular, "que no puede perder el paso por ningún desafío político, ni por el chantaje independentista".



Asimismo, ha valorado positivamente las palabras del Rey al afirmar que "España es un país plural, diverso, descentralizado en el que se puede defender cualquier idea, siempre que no se contrapongan con los derechos de los demás".



En opinión del vicesecretario de comunicación, estas palabras del jefe del Estado "fueron una apelación directa a que se recupere la convivencia y sobre todo que cualquier gobierno que salga de las elecciones en Cataluña no vuelva a ir contra la ley y la convivencia, porque (el Rey) ya avisó de las desgarradores consecuencias económicas sociales y políticas como la que ha tenido este desafío".



Casado ha mencionado otros de los retos que abordó Felipe VI en el discurso como crear empleo o la lucha contra la violencia de género. En opinión del responsable de comunicación del PP, "hay que seguir construyendo un gran país" y, para ello, ha resaltado el hecho de contar "a la cabeza con alguien como don Felipe" al que ha agradecido su mensaje de "liderazgo, concordia y ambición de futuro".

Selección DN+