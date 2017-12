Arrimadas no cree que unas elecciones solucionen 30 años de nacionalismo en Cataluña

Actualizada 23/12/2017 a las 09:28

La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, reconoce que su victoria en los últimos comicios no tiene los efectos inmediatos que le gustaría y explica que "lamentablemente, 30 años de nacionalismo no se solucionan en una jornada electoral".

En cualquier caso, Arrimadas no da por hecho que los independentistas consigan ponerse de acuerdo para gobernar; "Vamos a verlo -afirma-. No tienen una situación fácil".

En una entrevista en el diario El Mundo, la dirigente de Ciudadanos defiende la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña porque no había otra alternativa y niega que el escenario político catalán haya quedado igual tras los comicios.

Así, recuerda que el independentismo, aunque haya revalidado la mayoría en el Parlament, está "más fragmentado, con menos apoyos, con menos escaños y menos apoyo internacional".

Inés Arrimadas, que dice que esperaba que PSC y PPC lograran dos o tres escaños más y poder configurar una mayoría constitucionalista, pide prudencia respecto a la posibilidad de que los independentistas lleguen a acuerdos: "Vamos a ver cuánto tiempo son capaces de mantener la mentira y la irrealidad del procés".

"Así que, prudencia, calma. Ciudadanos va a estar al píe del cañón", señala, y afirma que en Cataluña "siempre puede pasar de todo".

Por el momento opina que su victoria impedirá que los secesionistas sigan hablando en nombre de Cataluña y diciendo que los catalanes quieren la independencia y, en cuanto a los efectos de su éxito en las últimas elecciones para la política nacional, Arrimadas asegura que "por primera vez se ha visto que el bipartidismo ya no puede responder a los problemas del siglo XXI".

