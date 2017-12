Puigdemont propone a Rajoy reunirse fuera de España

Actualizada 22/12/2017 a las 12:58

El cabeza de lista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha instado este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a reunirse con él en Bruselas sin ninguna condición previa por ninguna de las dos partes, ya que ha pedido "política de buena voluntad, sin condiciones".

Puigdemont ha ofrecido una rueda de prensa este viernes a mediodía antes los medios de comunicación en el Press Club Brussels Europe al día siguiente de las elecciones, donde ha asegurado que como mínimo nos se han "ganado el derecho a ser escuchados".

Está dispuesto a encontrarse con Rajoy para abordar una nueva etapa política "presidida por soluciones políticas, no por represión penal, en esta represión delirante en que han entrado".

Ha dicho que los más de dos millones de votos al independentismo "no son un holograma, son algo real", y ha recordado al Gobierno que ha sido el propio ejecutivo central el que ha puesto las condiciones de estos comicios.

Cree que "las cosas no pueden continuar igual" si el soberanismo ha sumado tantos votos, por lo que considera que Rajoy no puede negarse al diálogo.

Puigdemont ha insistido en la voluntad de una mayoría de catalanes por lograr la independencia, pero ha advertido de que "el próximo paso inmediato" debe ser hablar con Rajoy, porque "es necesario encontrar nuevas vías de solución política".

El candidato de JuntsxCat también ha pedido diálogo a la CE, por la misma razón de los resultados electorales: "Nos merecemos como mínimo ser escuchados" aunque la CE no cambie su posición sobre Catalunya.

"NUEVA MAYORÍA PARLAMENTARIA"

Puigdemont ha preguntado a Rajoy "cómo piensa evitar" que el Parlament no pueda investir a un presidente del bloque independentista, cuya candidatura más votada ha sido la suya --que ha quedado segunda en las elecciones tras Cs--.

Ha defendido "la nueva mayoría parlamentaria que hay en el Parlament" y también la posibilidad de que le invistan presidente a él mismo otra vez.

"He de ser investido presidente y he de entrar en el Palau de la Generalitat" si hay un acuerdo postelectoral para que así sea, y ha dicho que el bloque alternativo --en alusión a los constitucionalistas-- no puede competir con eso.

SACAR A POLICÍAS Y 'HOMBRES DE NEGRO'

Para él, "la normalidad alterada estas últimas semanas y meses vuelve a Cataluña, de la mano del Govern, que ha sido, es y será la garantía de estabilidad": vuelve con la continuidad institucional, la expresión democrática y no violenta de las demandas del Govern y con sus políticas públicas pensadas para toda Cataluña, ha defendido.

Lo ha contrastado con la intervención de la autonomía, con la que "han pretendido romper la sociedad catalana allí donde había discrepancia política" y queriendo también romper la continuidad institucional de la Generalitat, interrumpiendo además las políticas públicas, según ha dicho.

"Hace falta una rectificación urgente, y el presidente Rajoy tiene una oportunidad magnífica de no crear más problemas", ha insistido, por lo que ha instado a reunirse con él.

"Como gesto de buena voluntad, el presidente Rajoy debería repatriar a todos los policías que ha enviado a Cataluña" desde que se hizo el referéndum del 1-O. También ha pedido que saque de Cataluña los "hombres de negro" que aplican el artículo 155 de la Constitución.

SI HAY OTRO REFERÉNDUM

"A pesar de todos los esfuerzos del Estado español, de la violencia y la represión, somos más fuertes que nunca", ha añadido.

Preguntado por si contempla como opción que Cataluña siga siendo parte de España, Puigdemont ha respondido que, si hay un "acuerdo final" para celebrar un referéndum y ése es el resultado de la consulta, las fuerzas independentistas estarán "comprometidas a respetarlo".

Puigdemont ha comparecido acompañado por los exconsellers de JuntsxCat que le acompañan en Bélgica --Lluís Puig y Clara Ponsatí--, pero no los otros dos, de ERC: Toni Comín y Meritxell Serret.

Además, han asistido el eurodiputado de PDeCAT, Ramon Tremosa, y oros miembros de la lista de JuntsxCat.

