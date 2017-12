Pilar Abel pide anular la sentencia que rechaza que sea hija de Dalí

Actualizada 22/12/2017 a las 10:57

Pilar Abel ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que declare la nulidad de la sentencia que desestima su demanda de paternidad para ser reconocida como hija de Salvador Dalí y que la condena en costas, una vez que las pruebas de ADN determinaron que el pintor no es su padre.



En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Pilar Abel solicita la nulidad de las actuaciones desde la celebración de la vista oral y, en caso de que esta petición no prospere, pide suprimir la condena en costas a su demandante para que cada una de las partes asuma la mitad de las cuantías.



El titular del Juzgado de Primera Instancia 11 de Madrid rechaza en su sentencia la demanda de paternidad y absuelve al Ministerio de Hacienda y a la Fundación Gala Dalí, al aferrarse a la contundente prueba biológica que excluye a Dalí como el padre de Pilar Abel.



Los restos del artista fueron exhumados por orden del juez el pasado 20 de julio de la cripta del Teatro-Museo de Figueres (Girona), donde fue enterrado, pero los expertos del Instituto Nacional de Toxicología, tras cotejarlos con muestras de saliva de la mujer, concluyeron que "los resultados obtenidos permiten excluir a Salvador Dalí como padre biológico de Pilar Abel".

Al respecto, la defensa argumenta que ha sufrido "indefensión" porque no se la ha dado traslado del documento que acredita la cadena de custodia de las pruebas de ADN.



Entiende que este documento es clave para "asegurarse de que las muestras analizadas en sendos Institutos de Toxicología (Barcelona y Madrid) se corresponden con las extraídas en la exhumación" por que "no hay constancia de quien y cómo se han trasladado las muestras".

"Se exhumó el cadáver de Dalí, con todo lo que ello conlleva, para obtener muestras indubitadas, y después ni siquiera se documenta la cadena de custodia, sembrando de nuevo dudas sobre las muestras", añade el escrito.

Y precisa que dichas muestras han pasado por multitud de manos de la Administración General del Estado y de Hacienda, "una cuestión que no es baladí" porque es la parte demandada.

Pese a no cuestionar el resultado de la doble prueba de ADN, que dio negativo, la defensa plantea que la ausencia del seguimiento de la cadena de custodia puede indicar una contaminación o modificación de su contenido, lo que convierte la prueba en "sospechosa".

Asimismo, el recurso recuerda que no se suspendió la vista oral cuando tan solo uno de los cuatro testigos citados compareció ante el juez y precisamente los tres que no lo hicieron "pueden dar fe del idilio que mantuvo Dalí con la madre de Pilar Abel".



En caso de que no prosperase la nulidad de las actuaciones, la defensa solicita que "al menos no se condene en costas a la demandante y mucho menos con expresa declaración de temeridad", por lo que plantea que cada una de las partes abone la causadas a su instancia y las comunes por la mitad.

