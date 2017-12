Actualizada 22/12/2017 a las 00:24

Antes de celebrarse, ya estaba claro que las elecciones del 21 de diciembre no iban a ser unas votaciones al uso. En un jueves laborable, pero no lectivo ya que los colegios sustituyeron ayer a los niños por urnas, los comicios ofrecieron una imagen atípica. Parte del electorado lució barretinas, lazos y complementos amarillos en una jornada con colas en la puerta de algunos centros educativos y con un permiso de las empresas de cuatro horas para poder participar en los comicios. Con 55.000 apoderados para vigilar el resultado, la tensa calma también fue protagonista de la jornada. Laura Sancho vota por el expresident Una joven de 18 años cede su voto a Carles Puigdemont Laura Sancho, una chica de 18 años, cedió su voto a Puigdemont, que pese a ser candidato por Junts per Catalunya no pudo depositar su papeleta. El expresident siguió la jornada electoral desde Bruselas, donde permanece desde que se aplicó el artículo 155. En su primer encuentro con las urnas, Sancho animó a los jóvenes a "involucrarse en política". Por su parte, el líder del PDeCAT le dio las gracias en Twitter y le dijo que representaba un "alba de esperanza" porque "es el momento de que la república de los ciudadanos jubile la monarquía del 155". Ella no fue la única que votó en nombre de otra persona. El hermano de Toni Comín, exconseller de Salud, le cedió su papeleta ya que él también continúa en la capital belga.



Votan en sus colegios electorales

Tres concursantes de OT salen de la academia Alfred, Aitana y Nerea abandonaron ayer durante un rato la academia de Operación Triunfo para poder participar en las elecciones. Los tres concursantes catalanes que aún permanecen en el concurso acudieron a sus colegios electorales para poder depositar su voto. De hecho, la de ayer fue la primera vez que las chicas, ambas de 18 años, pudieron ejercer este derecho. Aislados desde que empezó el concurso hace un par de meses, hasta ahora tan solo habían salido una vez a la calle para acudir a una firma de discos en un centro comercial.

Partido ante el Eibar

El Girona juega con pantalón y camiseta de color amarillo Los jugadores del Girona FC jugaron ayer ante el Eibar con su tercera equipación: completamente amarilla. El equipo, que quiso solidarizarse así con los exconsellers y los presidentes de ANC y Omnium encarcelados, cayó ante el conjunto armero en Ipurua por 4 a 1.



Con las mechas dadas

De la peluquería, corriendo a saludar a Albert Rivera Una señora que se estaba dando unas mechas en la peluquería salió corriendo en cuanto vio a Albert Rivera votando en L'Hospitalet. La mujer no quiso perder la oportunidad de saludar al presidente de Ciudadanos, el único líder nacional ayer en Cataluña. Con la cabeza llena de trozos de papel de aluminio, charló con el dirigente del partido naranja, que la definió como "auténtica".

Anonymous atacan la web encargada del recuento electoral, Indra

Miembros de Anonymous anunciaron ayer en Twitter que habían hackeado la web de Indra, la responsable de la infraestructura tecnológica para realizar el recuento de votos. La compañía confirmó que habían recibido un ataque de piratas informáticos, aunque aseguró que ese sabotaje no tuvo consecuencias en su página corporativa.

Guiño a los encarcelados

La Junta Electoral prohibe los lazos amarillos en la mesa La Junta Electoral Central determinó que los miembros de las mesas, los apoderados y los interventores no podían llevar lazos amarillos, que en los últimas semanas se han convertido en un guiño a los exconsellers y los presidentes de ANC y Omnium encarcelados. Este gesto de solidaridad tan solo se vio en los votantes ya que es ilegal que quienes controlan el transcurso de la votación luzcan cualquier elemento que pueda vincularlos con alguna ideología política. De esta manera, Anna Simó, de Esquerra, acudió a votar con una bufanda y un broche de una paloma amarillos, y se los quitó tras depositar su papeleta para poder ejercer de apoderada.

Piqué: "Que se respete el resultado sea el que sea"

El futbolista Gerard Piqué acudió ayer a su colegio electoral para depositar su papeleta. El jugador del FC Barcelona, que ya votó en el referéndum del pasado 1 de octubre deseó "que se respete sea cual sea el resultado porque será lo que Cataluña quiera".

Provoca largas colas

Problemas de visión y para leer en una mesa electoral

A primera hora de la mañana, el colegio Molí de Finistrelles registró largas colas. El motivo fue que en una de las mesas electorales había una mujer con problemas de visión para leer y escribir. Al parecer, la mujer ocultó que no estaba capacitada para revisar el censo con la intención de cobrar los 60 euros que se abonan por desempeñar su labor en la mesa electoral.



"Fuera de España"

Alerta por un presunto yihadista en Cataluña La Policía Nacional desactivó a las 22.00 horas una alerta por la presencia en el norte de Cataluña de un presunto terrorista islámico "dispuesto a perpetrar un atentado". Fuentes oficiales confirmaron que el sospechoso estaba "fuera de territorio español".

