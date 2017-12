ERC apuesta por investir a Puigdemont y exige a Rajoy que negocie

Actualizada 22/12/2017 a las 15:15

La número 2 de ERC a las elecciones catalanas, Marta Rovira, ha explicado este viernes que su partido trabajará para "la restitución del Govern legítimo", lo que pasa por investir presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont, y ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que negocie el proceso soberanista.

Lo ha dicho en la rueda de prensa tras reunirse la dirección del partido, al día siguiente de las elecciones catalanas en que los republicanos quedaron como tercera fuerza del Parlament con 32 escaños, por detrás de JuntsxCat (34) y Cs (37).

Es el mejor resultado de ERC en el Parlament desde la restauración de la democracia, aunque los republicanos explicaron en campaña que aspiraban a ganar las elecciones o, al menos, a ser la primera fuerza independentista.

Te recomendamos

SIN CALENDARIO DE REUNIONES

Rovira ha abogado por que estos resultados se traduzcan en formar un Govern "lo más rápido posible", que sea fuerte y que siga impulsando la República, y ha apostado por tender la mano a todos los partidos, como por ejemplo a los 'comuns', aunque no sean independentistas.

La republicana ha tenido "contactos" con la candidatura de Puigdemont para comentar los resultados electorales, pero que aún no se ha puesto calendario para sentarse en una mesa para empezar a hablar.

Los republicanos sostuvieron en campaña que era muy difícil que Puigdemont pudiera ser presidente, alegando que, si regresa, será detenido y seguramente privado de libertad, pero este jueves sí han contemplado que pueda repetir en el cargo.

"Puigdemont se ha propuesto como presidente y entendemos que tenemos que apoyar al Govern legítimo. Pondremos toda la energía en esta posibilidad, tenemos que trabajar incansablemente para que esto pueda prosperar", ha resumido la también secretaria general de ERC.

Así, los republicanos ponen sus 32 escaños al servicio de investir a Puigdemont y, sumados a los 34 de JuntsxCat, harían necesarios 2 de los 4 diputados de la CUP para investirle en primera vuelta; en segunda vuelta, valdría con 4 abstenciones de los 'cupaires'.

El principal escollo ahora es que Puigdemont está en Bruselas y, si vuelve, será detenido con toda probabilidad, por lo que Rovira ha exigido al Gobierno que se comprometa a poner fin "al exilio forzoso" del expresidente para que pueda volver con garantías.

Para ERC, la mayoría independentista de 70 diputados debe suponer varias cosas: el final de la intervención de las finanzas de la Generalitat; el final del artículo 155; la excarcelación de todos los presos soberanistas, y el regreso sin represalias de todos los miembros del Govern cesado que están en Bruselas.

"Rajoy tiene que asumir negociar con el presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras. Son los que tienen un mandato mayoritario. Se tiene que poner fin al exilio forzoso y a la prisión injusta", ha concluido la republicana, que ha recordado que el líder de ERC, Oriol Junqueras, están en la cárcel.

Te recomendamos

¿CANDIDATO ALTERNATIVO?

Si Puigdemont no pudiera volver y, por tanto, no pudiera ser investido, los republicanos no aclaran si estarían dispuestos a avalar que fuera otro miembro de JuntsxCat el candidato a presidente o si propondrían ellos que fuera Junqueras, como el segundo miembro de más rango del Govern cesado.

"No contemplamos alternativas; todo lo contrario. Es momento de abrir vías de negociación para que se respete el resultado electoral. Hay unos cuantos diputados --los encarcelados y los que están en Bruselas-- que tienen que ejercer sus derechos, y nos concentramos en hacerlo posible", ha zanjado.

Sobre si existe decepción en ERC por no haber ganado las elecciones como apuntaban muchos sondeos, ha defendido que son unos resultados "absolutamente dignos" porque el partido ha hecho campaña como muchos elementos en contra, como tener a su líder en la cárcel.

Selección DN+