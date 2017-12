El PSOE admite que el resultado del PSC no es el esperado y apela al diálogo

Actualizada 22/12/2017 a las 09:40

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, admitió que el resultado electoral del PSC "no es el esperado ni mucho menos el deseado" por los socialistas, llamó a los independentistas a abandonar la vía unilateral y apeló al "diálogo" entre el nuevo Govern y el Gobierno de España.



Ábalos hizo este jueves en Ferraz, en nombre de la dirección del PSOE, una primera evaluación de los resultados de las elecciones catalanas, que ha ganado Cs, aunque las fuerzas independentistas -Junts per Catalunya, ERC y la CUP- han revalidado su mayoría.



Si bien admitió que los socialistas catalanes -que han pasado de 16 a 17 escaños- no han alcanzado las expectativas, el dirigente del PSOE subrayó que el PSC "avanza" y que con su resultado "revierten la caída y muestran camino de la recuperación".



Según Ábalos, "invertir la tendencia descendente" es un resultado a tener en cuenta en las circunstancias traumáticas y de fuerte polarización en las que, a su juicio, se han celebrado las elecciones en Cataluña.



Tras felicitar a Cs por su victoria y resaltar que la "normalidad ha sido la mejor noticia" de la jornada, advirtió a los independentistas de que han conseguido la mayoría en escaños, pero no en votos, y de que necesitan para sumar esa mayoría de una fuerza antisistema como la CUP.

"Por eso, es más oportuno que nunca que entiendan el mensaje y asuman que la agenda de la unilateralidad no puede volver a marcar el tiempo político", ha afirmado.



A ese respecto, Ábalos ha señalado que "no se pueden repetir los mismos errores" y que el próximo presidente de Cataluña tiene que gobernar "para el cien por cien de los catalanes, no para el 50 por ciento ni menos aun para menos del 47" y que tiene que asumir "que no hay más camino que el respeto a la Constitución".



Por ello, el PSOE volvió a apelar al "diálogo" y a la "normalización de la relación del Govern con el Gobierno de España" y apuntó que la comisión de estudio del estado autonómico abierta en el Congreso es una de las "herramientas" a su disposición para "recuperar la senda de la cordura y abandonar proyectos rupturistas que han quedado deslegitimados con los votos".



Ábalos, que hoy participará junto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general, Adriana Lastra, en la reunión convocada en Barcelona por la ejecutiva del PSC para analizar los resultados del 21D, avanzó que en ese cónclave harán un "repaso de quién tiene un papel que jugar" en el nuevo momento político, "al margen de victorias o derrotas".



"Más que cómo queda cada uno, lo importante es cómo quedan Cataluña y España y el papel que pueden jugar los actores" políticos, argumentó.



Preguntado por qué ha fallado en la estrategia del PSC, rechazó ponerse en la tesitura de "juzgar si es fracaso una política basada en la reconciliación" como la que propugna Iceta.

