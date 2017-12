22/12/2017 a las 06:00

Pocas elecciones democráticas se recuerdan donde hayan acudido en las listas tantos candidatos investigados en procesos judiciales. Y mucho menos que hayan sido elegidos. Los votantes dieron su apoyo a 18 representantes políticos que están encausados en el Tribunal Supremo o en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. La razón es su supuesta responsabilidad penal en el proceso político ilegal que culminó con la declaración unilateral de independencia (DUI) del pasado 27 de octubre en el Parlament. Si estos 18 candidatos elegidos recogieran su acta de diputado representarían el 14% de los parlamentarios (135). Un porcentaje, por ejemplo, superior al que obtuvo el PSC en las elecciones autonómicas de 2015 (16 diputados, el 12,7% de votos). ERC es la candidatura que cuenta con mayor número de investigados, nueve. Hay ocho en la lista de Junts per Catalunya y Cataluña en Comú-Podém presenta a Joan Josep Nuet, quien sigue formalmente investigado en la causa que instruye el juez del Supremo Pablo Llarena pese a que quedó en libertad sin medidas cautelares el pasado 9 de noviembre. Hay tres representantes electos en prisión: Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez, los dos últimos en la candidatura de JxCAT, y cinco huidos de la Justicia: Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Meritxell Serret (ERC) y Lluís Puig y Clara Ponsatí (JxCAT).



Además de los miembros del destituido Govern y tres miembros de la Mesa del Parlament, a estas elecciones han concurrido otros dos investigados en relación con los preparativos del referéndum del 1 de octubre, los ex altos cargos de la Generalitat Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, ambos candidatos de ERC e investigados en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.



Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y cabeza de lista de ERC: Investigado por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudañes públicas, el dirigente republicano, vicepresidente en el Gobierno cesado tras la aplicación del 155, está encarcelado en la madrileña prisión de Estremera desde el 2 de noviembre y el juez denegó su libertad provisional el pasado 4 de diciembre. Joaquim Forn, exconsejero de Interior: Ha sido elegido como número siete de la lista de JXCAT por la provincia de Barcelona. También está encarcelado desde el 2 de noviembre e investigado por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Al igual que Junqueras, el juez denegó su libertad provisional y volverá a declarar el 11 de enero próximo. Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y número dos de JxCAT en Barcelona: En prisión desde el 16 de octubre, está acusado de un delito de sedición. Como en el caso de Junqueras, Forn y Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, el juez decidió el 4 de diciembre mantenerle en prisión incondicional por riesgo de reiteración delictiva.



Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y cabeza de lista de Junts per Catalunya (JxCAT): Investigado por los delitos de rebelión, sedición y malversación, está huido de la Justicia. El Tribunal Supremo ha retirado la orden de detención internacional contra él y los cuatro exconsejeros que le acompañaron en Bélgica. El motivo es impedir que les extraditen con menos delitos que a sus compañeros investigados. En cambio, se mantiene la orden de detención en España. Antonio Comín, exconseller de Sanidad: Se ha presentado como número siete de la lista de ERC por Barcelona y se encuentra en Bruselas junto a Puigdemont. Le imputan delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Meritxell Serret, exconsellera de Agricultura: Ha sido elegida como cabeza de lista de ERC por Lérida y también se encuentra en Bruselas. Clara Ponsatí, exconsejera de Enseñanza: Ha sido elegida como número tres de Junts pel Catalunya por Barcelona y se encuentra en Bruselas. Lluís Puig, exconsejero de Cultura: Los electores han confiado en su candidatura como número dos de JxCAT por Gerona y están en la capital belga como los cuatro compañeros anteriores. Carme Forcadell, presidenta del Parlament hasta la constitución de las cortes: Ha salido como número cuatro por ERC en Barcelona. Se encuentra en libertad condicional tras depositar una fianza de 150.000 euros y pasar 15 horas en prisión. Está investigada por rebelión, sedición y malversación.



Jordi Turull, exconsejero de Presidencia y portavoz del Govern: Iba como número cuatro de JxCAT por Barcelona y se encuentran en libertad provisional tras pagar 25.000 euros de fianza. Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad: Ha sido elegido como número seis de JxCAT por Barcelona y está igual que Turull.



Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores: Iba como número tres de ERC por Barcelona y están en libertad provisional. Carles Mundó, exconseller de Justicia: Iba como número cinco de ERC por Barcelona y se encuentra también en libertad provisional. Dolors Bassa, exconsellera de Trabajo: Ha sido la cabeza de lista de ERC por Girona y se encuentra en libertad provisional. Lluis Guinó, vicepresidente primero del Parlament: Está aforado como miembro de la Diputación Permanente. Número cinco de JxCAT por Gerona, está en libertad tras el pago de una fianza de 25.000 euros. Está acusado como el resto de rebelión, sedición y malversación.



Josep Maria Jové, ex número dos de Junqueras en la consejería de Economía: Número 11 en la lista de ERC por Barcelona, está cusado de malversación, desobediencia y prevaricación. En libertad condicional.



Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda de la Generalitat: Fue como número tres por Tarragona en la candidatura de ERC. Está imputado por malversación, desobediencia y prevaricación. Se encuentra en libertad condicional.



Joan Josep Nuet, secretario tercero de la Mesa del Parlament: Está en libertad sin medidas cautelares porque votó contra la tramitación de la DUI. Ha salido elegido como número cinco de Cataluña en Comú-Podém por Barcelona.

