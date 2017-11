Carmena y Colau aseguran que las ciudades del futuro deberán ser feministas

Actualizada 18/11/2017 a las 12:08

Las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, han coincidido este sábado en que las ciudades del futuro "serán feministas o no serán" y han asegurado que la participación ciudadana es el "medio" para "avanzar al siglo XXII".



Así lo han manifestado durante su charla en ConsulCon 2017, uno de los eventos del encuentro internacional 'Ciudades Democráticas', donde se han reunido numerosas ciudades y regiones que usan la plataforma Consul, el software libre y gratuito que se usa para crear procesos participativos.



La regidora de la Ciudad Condal ha basado su participación en la charla bajo la premisa de que la revolución democrática del siglo XXI "será feminista o no será, será de abajo a arriba o no será, será de las ciudades o no será".



Colau ha apelado a la manifestación celebrada este viernes bajo el lema "La Manada Somos Nosotras" en las calles de Madrid y Barcelona, que demuestra que estamos en "un punto de inflexión feminista" y la lucha por la democracia "debe ir en paralelo" con la igualdad.



Al igual que Carmena ha llamado a seguir trabajando para "acabar con el patriarcado" e instaurar una "cultura de las mujeres" porque, según la alcaldesa, aunque se haya logrado la igualdad jurídica no se ha logrado la igualdad "en lo cotidiano".



Se ha rememorado la lucha de las sufragistas por lograr la integración de la mujeres a través de voto y lo han trasladado a la participación ciudadana porque "la sociedad sabe lo que quiere".



Respecto a los procesos de participación ciudadana, Carmena ha insistido en que la historia ha demostrado que la "humanidad evoluciona gracias a la colaboración", a pesar de que la extrema derecha emergente en Europa intente implantar la idea "del darwinismo social, del todos contra todos".



La madrileña ha defendido que la participación ciudadana "transformará la relación entre los ciudadanos y los gobernantes", al igual que cambiará las estructuras de las urbes ya que "las ciudades se volverán más rurales y los pueblos más cosmopolitas".



"La ciudadanía se siente más cómoda con el protagonismo en la política y sintiéndose capaces de decidir lo que puede pasar en su ciudad", ha recalcado Carmena y ha asegurado que, hasta ahora, "sólo se conocía la imposición de la norma".



Colau ha defendido que las ciudades deben trabajar para que los ciudadanos y los Ayuntamientos "tengan más poder" y lo ha ejemplificado con el rechazo por parte del Ministerio de Hacienda del plan de estabilidad presupuestaria (PEF) y ha trasladado su "solidaridad" con Madrid por "las peleas sobre la financiación".



Asimismo, ha asegurado que "mientras los grandes gobiernos" discuten entre ellos y "no saben ni cómo hablarse", las ciudades "se quieren" y ha recalcado que "Madrid y Barcelona" se quieren "más que nunca".



Ada Colau ha destacado que la política "se estaba alejando" de las necesidades reales de los ciudadanos y "para que la democracia funciones" se debe volver a poner el foco en la sociedad porque "es un responsabilidad".



"Existe un descrédito de la política, ya sea por el alejamiento, los poderes en la sombra o la corrupción pero la democracia necesita de las ciudades y que invirtamos en participación", ha apostillado Colau.



El evento ConsulCon17, en el que han participado ambas alcaldesas, ha contado con la presencia de representantes de las más de 50 ciudades que han adoptado el software Consul, un programa de código abierto y gratuito que la capital española utiliza en su plataforma Decide Madrid y que se ha exportado alrededor del mundo.

Selección DN+