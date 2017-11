Iceta se abre a un pacto con ERC y comunes si abandonan el proceso independentista

Actualizada 13/11/2017 a las 18:19

El líder del PSC, Miquel Iceta, admite en un libro que se abriría a un pacto de gobierno con ERC y los comunes siempre que no fuera para "prolongar" el proceso independentista y sí para "negociar y resolver el problema" catalán, con mayor autogobierno, mejor financiación y "votar un nuevo pacto".



Así lo explica en el libro 'Iceta, el estratega del Partido Socialista', escrito por el periodista Raúl Montilla (Ediciones B) y en el que el dirigente repasa su carrera política, aspectos personales y rememora su papel en muchos de los momentos clave e hitos de las últimas décadas de la democracia española y catalana.



La obra fue publicada, sin embargo, días antes de que la militancia de Barcelona en Comú votara este domingo a favor de romper el pacto de gobierno que mantenía con el PSC en Barcelona por el apoyo de los socialistas catalanes a la aplicación del artículo 155.



Aún así, en la parte final del libro, Iceta aborda la cuestión de las elecciones catalanas y los posibles pactos postelectorales, respecto a lo que es preguntado si volvería a reeditar un tripartito con ERC e Iniciativa, ahora bajo el paraguas de Catalunya en Comú.



"Depende de para qué", responde. "Los socialistas solo vamos a poder estar en un gobierno si es un gobierno que va a negociar y a resolver el problema. Si es para prolongar el proceso no estaremos".



Iceta incide en que su preocupación "no son tanto los socios de gobierno como el objetivo político del gobierno", por lo que "si el objetivo político es encontrar un buen acuerdo que dé más autogobierno, mejor financiación y que permita que los catalanes voten ese nuevo pacto, para eso sí; para otra cosa, no".



En todo caso, considera que "toca volver a dar la cara por un proyecto (del PSC) en unas elecciones que van a ser muy difíciles", e insiste que él aspira a la presidencia: "¿Conseller de Sanidad, Educación, Agricultura, Cultura o Industria? No me veo y nunca me he visto. Sí que me veo haciendo de portavoz, llevando tareas de coordinación del gobierno, presidiéndolo...".



En otra parte, explica por qué el PSC dejó de lado el derecho a decidir en 2013. "Quizás en todos estos años hemos hecho todo lo posible para despistar a muchos", admite antes de todo.



A su juicio, "en Cataluña el derecho a decidir era una especie de eslogan que los independentistas utilizaban para camuflar su objetivo: la independencia. En un momento determinado no es que el Partido Socialista cambie de posición, es que la precisa de forma inequívoca para que nadie pueda confundirla con otra. Quien no se quiere ir ¿por qué va a defender que le preguntes para irse?".



Sobre las relación con el PSOE, no descarta que pueda volver a producirse una disparidad de criterios y que el PSC "no acepte la decisión que tome el PSOE", algo que si bien podría "comportar problemas", él cree que se podrían superar a través de "negociación, la comprensión mutua y la voluntad de seguir caminando juntos".



También habla sobre Susana Díaz, de quien reconoce que "tiene muchos valores muy interesantes": "Es una mujer con posición, no te deja indiferente, tiene muchos resortes, mucha agenda, mucho conocimiento de las cosas. Hemos tenido momentos de diferencia, dificultad, discrepancias, pero otros muchos que no. Ella seguramente hubiera preferido que le diera el apoyo que le dieron otros secretarios generales", confiesa el líder del PSC.



Un libro en que Iceta analiza junto al autor episodios como su paso por La Moncloa con Felipe González; las primarias internas socialistas que ganó Josep Borrell y las que perdió Carme Chacón; los tripartitos de la Generalitat; la crisis del PSOE que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez y casi la ruptura con el PSC; o aspectos más personales como cuando hizo pública su homosexualidad o su eclosión como fenómeno viral con su baile en la campaña del 27S junto a Pedro Sánchez.

Selección DN+