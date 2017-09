Actualizada 07/09/2017 a las 11:56

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reclamado a la diputada de Podem en el Parlamento catalán, Àngels Martínez, que pida perdón por retirar la bandera española que habían colocado algunos diputados del PP antes de abandonar la Cámara durante la votación de la Ley del Referéndum.



En declaraciones a la Cadena Ser, Iglesias ha censurado la actitud de su compañera de partido y ha afirmado que "debería pedir perdón".



"Estoy siendo explícito y clarísimo. Me preguntas: '¿Debería pedir perdón' y digo, sí", ha sentenciado el líder de la formación morada al ser repreguntado por ello.



“Tendrá que haber un referéndum pactado con garantías en el que los ciudadanos decidan su relación política con España”, aseguró el líder de Podemos, que considera que lo vivido ayer en el Parlament evidencia la “situación difícil” que vive España. “Creo que toca altura de Estado, sensatez, calma y soluciones políticas a problemas políticos”, afirmó.



Iglesias cree que lo sucedido este miércoles no da una buena imagen de la institucionalidad catalana y opina que tiene que haber un “debate amplio con todas las garantías, en el que todas las posiciones estén representadas”. Además, asegura que los conflictos políticos no los resuelven “los jueces ni la policía”, sino que “se tienen que resolver políticamente”. Pablo Iglesias considera que el Gobierno es irresponsable y considera al Partido Popular “primer responsable” al llevar el Estatut al Tribunal Constitucional.