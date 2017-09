Actualizada 06/09/2017 a las 10:35

Cada año hay "demasiados" niños y adolescentes en España que se están quedando atrás o directamente fuera del sistema educativo, ya que en la actualidad este tiene "poca capacidad de incluir a los 'diferentes'", ha denunciado este lunes en un informe Unicef Comité Español.

Al inicio del curso escolar, y con el documento titulado 'Los factores de la exclusión educativa en España. Mecanismos, perfiles y espacios de intervención' -realizado por Unicef y la Universidad Autónoma de Barcelona- se ha querido llamar la atención sobre la importancia de abordar la inclusión educativa y que esté presente en el Pacto por la Educación.

"Yo tenía profesores que llegaban a la escuela y me decían: 'ya tienes listo el parte, si quieres puedes firmarlo e irte, así tal cual'".

"Pasas de la Primaria a la ESO y todo es una confusión. Estás en la ESO, se supone que ya somos responsables y adultos, pero no somos ni adultos ni responsables".

"A mí directamente una profe cuando entraba por la puerta me decía 'ya te puedes poner al final a dormir si quieres', pues vale, iba y me dormía. 'Vete al final, duérmete o píntate las uñas, pero déjame hacer la clase'. Y yo aún no había hecho nada".

Son tres de los testimonios de algunos jóvenes de entre 14 y 24 años en riesgo de abandono escolar que se han incluido en el informe.

Con ellos se ha constatado, por ejemplo, que muchos jóvenes se han sentido "estigmatizados en el instituto", ya sea por su comportamiento en cursos anteriores, por sus bajas calificaciones o por sus aptitudes y actitudes hacia el aprendizaje.

Se han visto prejuzgados y desplazados, tratados como estudiantes de segunda y han afirmado que esos comportamientos se fueron extendiendo entre el profesorado, incluso entre aquellos que no les conocían personalmente.

Y es que además de que el sistema educativo no incluye de la manera debida a los "diferentes", tampoco genera pertenencia o un vínculo sólido con el proceso educativo, ha alertado Unicef.

La exclusión educativa -ha recordado esta ONG- es "un proceso acumulativo que priva al alumno del aprendizaje, de experiencias educativas gratificantes y satisfactorias" y que, asimismo, "no se distribuye de forma homogénea".

El estatus económico, social y cultural, el origen étnico o nacional y el género influyen en la capacidad para acceder al sistema educativo y en la experiencia dentro del mismo.

Por ejemplo, la probabilidad de los niños o adolescentes varones de repetir curso es diez puntos superior que la de sus compañeras, y los niveles de fracaso y abandono son siempre más altos.

"Es como si el instituto no estuviera 'montado' para nosotros", explica uno de los jóvenes entrevistados en el informe.

Para Unicef, las iniciativas para la inclusión educativa que se están llevando a cabo "no son eficaces", pues se basan en intervenir, con medidas de atención especial en un grupo de alumnos clasificado como problemático, en riesgo o excluido, pero que no tienen incidencia sobre el conjunto del sistema.

Por ello, esta ONG ha recordado la urgencia de abordar la inclusión educativa en todo el sistema y con todos los alumnos.

"Este curso que comienza tiene que ser el de un Pacto por la Educación", ha enfatizado el responsable de Educación de Unicef, Ignacio Guadix, que ha pedido dar prioridad a evitar la exclusión en el sistema y reducir las aún altas cifras de fracaso y abandono escolar.

La tasa de abandono escolar temprano ha bajado del 19% en España en los últimos años, pero está lejos de la media europea (10,7%).

Se trata de "una realidad preocupante" pero es "reversible si se ponen en marcha los cambios y medidas adecuadas", según Unicef.

Cuatro son las medidas que propone esta ONG para el pacto educativo en base a las conclusiones de su informe: incrementar la inversión educativa; promover la participación infantil y familiar y de la comunidad educativa en su conjunto; diseñar un sistema educativo flexible y diversificado con vías e itinerarios de igual valor académico; y acompañar las transiciones educativas.

Este cuarto y último punto es precisamente uno de los identificados por los estudiantes como "momento clave en los procesos de fracaso y abandono educativo".