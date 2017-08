Actualizada 31/08/2017 a las 16:59

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho este jueves que la Generalitat no ha gastado, hasta ahora, recursos públicos para organizar el referéndum del 1-0, según lo certifican cada semana las comunicaciones que recibe del Govern, pero ha advertido de que, si lo hacen, se suspenderá el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

A esta afirmación, el diputado del PDeCAT Antoni Postius le ha respondido que, si la Generalitat no ha gastado ni un euro, es porque "todavía no hay marco legal". Y ese marco legal llegará la próxima semana cuando el Parlament, según ha avanzado el diputado del PDeCAT, apruebe la ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica.

Montoro ha dado estas explicaciones en la Comisión de Hacienda del Congreso tras aprobarse el jueves pasado su comparecencia en la Diputación Permanente, para informar sobre el anuncio en julio de un mayor control sobre el FLA en Cataluña, con el objetivo de evitar que el dinero público lo pueda emplear la Generalitat en la celebración del referéndum.

Tanto en la primera como en su segunda intervención, Montoro ha dejado claro que "no habrá referéndum porque no hay presupuesto" y ha valorado que los funcionarios "están cumpliendo la legalidad" al emitir las certificaciones semanales sobre los gastos realizados, que garantizan que no hay ninguna partida destinada al desafío soberanista.

En varias ocasiones en el transcurso de la comparecencia, Montoro se ha preguntado: "¿Cómo se puede lanzar la idea de referéndum sin presupuesto?", y ha asegurado que el Gobierno estará "muy pendiente" de que no exista ninguna movilización presupuestaria para este fin.

Montoro ha sido tajante al advertir de que el Gobierno "no dudará en aplicar todos los elementos" a su alcance para que el presupuesto público no se destine a usos ilegales.

El titular de Hacienda también ha comentado que "las políticas secesionistas" están amenazando la recuperación económica en Cataluña y en el resto de España. Y ha recordado que, desde hace dos años, las actitudes políticas de la Generalitat encendieron "muchas luces rojas" en materia económica y ya entonces "hubo que tomar medidas".

Para Montoro, que las agencias bajaran la calificación de la deuda en Cataluña a bono basura cuando es la comunidad que más aporta al PIB, menos paro tiene y mejor situación económica "no se explica si no es por la situación interna".

"Y ante eso -ha proseguido- el Gobierno no puede estar de brazos cruzados" y hay que evitar que el dinero público vaya a gastos para la independencia", porque las consecuencias las sufrirán los trabajadores, pensionistas, funcionarios y el conjunto de la sociedad.

Tras asegurar que el Gobierno sí esta pensando en el interés general cuando toma estas decisiones, el ministro ha precisado que ya en 2015 también la Comisión Delegada para Asuntos Económicos tomó medidas de control y estableció "un control reforzado", para evitar que se destinará dinero para la organización del referéndum.

Mientras, en sus intervenciones ante la Comisión de Hacienda, los partidos solicitantes de la comparecencia extraordinaria (Grupo Mixto, ERC y Unidos Podemos) han acusado al Gobierno de querer crear en Cataluña un escenario de "excepcionalidad" y "guerra" al amenazar con la suspensión de ayudas como el FLA.

No obstante, y pese a insistir en que el referéndum se celebrará, los solicitantes de la comparecencia han recordado al Gobierno que todavía hay tiempo para el diálogo, sentarse a negociar y dejar al lado la política del miedo.