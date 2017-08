Actualizada 28/08/2017 a las 14:31

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han conversado esta mañana a propósito del anuncio de Junts pel Sí y de la CUP de que la ley de Transitoriedad se aprobará antes del eventual referéndum del 1-0, según ha informado el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente.



En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de su partido, Puente ha señalado que Sánchez le había trasladado a Rajoy la postura del partido de "rechazo frontal a lo que supone un engaño y un nuevo desafío" al Estado de derecho.



Le ha reiterado, ha continuado, el compromiso del PSOE y su apoyo a una respuesta conjunta ante esas posiciones de las fuerzas separatistas catalanas.



Puente ha precisado que su partido se opone a ese referéndum porque es "un engaño más" a los catalanes y ha precisado que "no habrá referéndum" y que, en caso de que se celebre algún tipo de consulta, ésta no tendrá ningún tipo de garantías democráticas, por lo que el 2 de octubre "no puede haber una República catalana".