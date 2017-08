Críticas a una entrevista "racista" de TVE a una joven musulmana

Actualizada 25/08/2017 a las 13:04

El programa La Mañana de TVE, presentado por Silvia Jato, está recibiendo duras críticas en las redes sociales por una entrevista que han realizado a Miriam Hatibi, portavoz de la Fundación Ibn Battuta, tras los atentados de la pasada semana en Barcelona.

Hatibi, nacida y crecida en la capital catalana, vivió momentos tensos en una entrevista que trataba la integración de la comunidad muslmana en España.

"¿Tú te sientes integrada en este país, Miriam?", preguntó Jato. "Yo sé que mucha gente no me considera integrada por el simple hecho de que llevo velo. Pero yo cuando pienso cuál es mi país, pienso en este".

Entonces, Jato planteó: "¿Tú tienes amigos que no están dentro de tu comunidad?". "Si yo he nacido y crecido aquí, he ido a un colegio de monjas, he ido a un instituto público y a una universidad pública, evidentemente no todos mis amigos son musulmanes", comentó la joven molesta.

Y la presentadora, entonces, insistió: "¿Pero tú te sientes integrada?". "Yo no tengo que plantearme si me siento integrada. ¿Tú te planteas si te sientes integrada?", le respondió la joven. "Hombre, pues yo sí. Cuando me fui de Galicia y me vine a Madrid pensé: ¿Me integraré o no me integraré?", dijo la presentadora. "Claro, pero tú naciste en Galicia y te fuiste a Madrid. Yo nací en Barcelona y vivo en Barcelona, por lo tanto no he pasado por ningún proceso con el que me tenga que plantear mi integración", sentenció Hatibi.

"Nadie te está atacando", intercedió Silvia Jato tratando de calmar los ánimos en plató, donde uno de los contertulios preguntó a la joven si en Marruecos había iglesias y catedrales. "Me estás hablando de Marruecos cuando soy una persona nacida en Barcelona", contestó Miriam. "¿Cómo no va a hablar iglesias y catedrales en Marruecos?", añadió. "¿Cristianas?", insistió el colaborador. "Si son iglesias, ¿qué van a ser?". En ese momento, Jato decidió interceder e inturrimpir el rifirrafe entre los dos. "Hay gente que piensa que porque lleves un velo no estás integrada en la sociedad. Yo no creo en eso y por eso te lo estaba preguntando a ti", se explicaba. "Para que a la gente se le vaya de su cabeza que por llevar un velo tienes que estar en otro país".

La propia Hatibi ha mostrado su enfado en su cuenta de Twitter por el tono de la entrevista.

Muchos medios no estan acostumbrados a la diversidad y se nota. Q despues de estos días las cosas cambien https://t.co/eBu0J5MdU7 — Míriam Hatibi (@miriamhatibi) 24 de agosto de 2017