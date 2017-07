Actualizada 16/07/2017 a las 12:16

El colectivo de presos de ETA EPPK ha determinado que será cada recluso el que decida optar o no a los diferentes beneficios penitenciarios pero señala: "Que nadie nos pida ni el arrepentimiento político ni la colaboración para encarcelar o alargar las condenas de otros compañeros".

El periódico Gara publica este domingo un documento de conclusiones del EPPK tras completar un debate interno, algunos de cuyos puntos ya avanzados ayer por el diario digital Naiz, en el que se detalla la hoja de ruta para afrontar la vía legal por parte de los presos de ETA para buscar salidas para "la situación de los 330 encarcelados".

El texto señala que habrá diferentes opciones en base a la situación jurídica de cada preso y será cada recluso quien decida iniciar las diferentes vías legales relacionadas con redenciones, destinos carcelarios, cambios de grado, permisos o libertades condicionales.

Pero el documento deja claro que no aceptarán ningún paso que pueda ir en contra de la militancia política o "que pueda ser políticamente utilizado para dañar el proceso de liberación".

"Que nadie nos pida ni el arrepentimiento político ni la colaboración para encarcelar o alargar las condenas de otros compañeros. El tiempo de la confrontación armada quiere ser cerrado en Euskal Herria y estando de acuerdo con esta oportunidad de futuro que nadie nos pida renunciar ni a nuestras ideas ni a nuestros objetivos políticos", subraya.

La hoja de ruta marcada por el EPPK para "trabajar la vía jurídica" será la siguiente: cada preso se hará con su dossier jurídico y estudiará con los abogados las opciones que hay en base a la legalidad actual.

Ese informe de cada preso se trasladará en primer lugar a la dirección del colectivo, luego a los ciudadanos "para que en los pueblos sepan" cuál es la situación y posteriormente estará en manos de cada preso los pasos a dar.

En el caso de quienes fueron encarcelados "a raíz de declaraciones obtenidas bajo tortura" se pedirá la revisión de los casos.

"Nos valdremos del recorrido de la vía legal para conseguir nuestra libertad, porque la superación del conflicto así lo exige. Somos conscientes de que la legalidad vigente nos lleva por el camino contrario, que no hay salida", añade el documento.

El EPPK asegura que, aunque su principal reivindicación es la excarcelación de "todos los rehenes", pedirán el reagrupamiento de todos los reclusos en la cárcel alavesa de Zaballa y en la francesa de Mont de Marsan.

No obstante, el EPPK daría "por bueno" todo agrupamiento, todo acercamiento, toda excarcelación aunque el agrupamiento "sea parcial, el acercamiento no sea a Euskal Herria o la excarcelación no sea definitiva".

"Todo aislamiento, todo alejamiento y todo encarcelamiento lo entenderíamos como negativo y le plantaríamos cara luchando", subrayan.