Actualizada 15/07/2017 a las 16:05

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este sábado que el acuerdo de Gobierno alcanzado con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "no es un experimento ni un ensayo de nada" pero ha dejado claro que la formación morada está preparada para gobernar a nivel nacional.

Iglesias ha hecho estas declaraciones en el transcurso del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, un foro compuesto por 84 miembros de los que han acudido 70 y entre las 14 ausencias han destacado la de los miembros de la corriente Anticapitalistas Miguel Urban y Teresa Rodríguez, contrarios al acuerdo con el socialista García-Page.

El líder de Podemos ha restado importancia a la ausencia de los anticapitalistas y ha valorado que unos compañeros pongan el acento en las "oportunidades de entrar en un Gobierno" y otros lo hagan en "los riesgos".

De hecho, Iglesias ha afirmado que no le sobra nadie en la organización e incluso ha tildado de "ventaja" que haya "compañeros críticos".

Iglesias ha justificado el acuerdo y ha dicho que cuando Podemos está en un Gobierno "ofrece garantías" y, además, hace que el PSOE pierda "la tentación de gobernar con el PP, que es lo que, algunos decían, estaba en los planes de García-Page".

Tanto Iglesias, como el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, han coincidido en avalar el acuerdo pero poniendo el acento en que ahora el tema está en manos de los inscritos y serán ellos los que decidan si se conforma.

Y si finalmente la gente dice otra cosa y no quiere entrar en el Gobierno de Castilla-La Mancha, no habrá acuerdo, ha subrayado García-Molina.

No obstante, el secretario regional de Podemos ha recordado que el pacto alcanzado con el Ejecutivo de García-Page no hace más que aplicar "los documentos aprobados por nosotros mismos".

Por su parte, Iglesias ha subrayado la "plena autonomía" de las organizaciones para decidir en su territorio y, de cara a justificar el pacto, ha recordado que estar en el Gobierno sirve para que todas las medidas que están sobre el papel se conviertan en una realidad.

Y sobre la posibilidad de gobernar a nivel nacional, se ha mostrado abierto a hacerlo con otras fuerzas políticas "sobre la base de un programa que beneficie a las mayorías sociales, termine con los recortes y asuma que España es diversa".

"Somos una fuerza política con vocación de Gobierno" ha insistido Iglesias, y la aspiración de Podemos "es sacar al PP de La Moncloa" y hacer un Ejecutivo "más sensato".

Para Castilla-La Mancha, el líder de Podemos ha insistido en pedir "respeto" porque no es un laboratorio "para nadie", sino "una región en la que sus ciudadanos tienen derecho a que se apliquen políticas públicas que les favorezcan".

Preguntado por el cambio de decisión del presidente autonómico Emiliano García-Page de sumar a Podemos a su Ejecutivo, Iglesias ha considerado que no ha habido tal cambio de opinión pero sí de "realidades y de correlaciones de fuerzas".

"Y la realidad es que muchos calculaban que el PSOE siempre iba estar más cerca del PP y de Ciudadanos que de Podemos pero en este país han cambiado muchas cosas" ha subrayado.

Mientras, el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha se ha pronunciado sobre los dos años de legislatura, en los que, a su juicio, se ha perdido mucho tiempo".

García Molina ha apostado por un entendimiento "muy fructífero" con el presidente García-Page que acabe con la parálisis actual.

Y a la pregunta de quién entraría en el Gobierno castellano-manchego, además de él, que ocuparía la vicepresidencia, ha insistido en que no se trata de nombres sino de políticas "y de que nadie se queda sin casa o sin pagar los suministros básicos". "Los nombres son lo de menos", ha añadido.

El Consejo Ciudadano de hoy, que ha debatido de forma monográfica sobre el mundo rural, ha sido iniciado con una intervención de una de las responsables de este ámbito en Podemos, Irene de Miguel.

De Miguel ha advertido del riesgo de 'lepenización' (en relación a la líder del Frente Nacional francés, Marine Lepen) de la España rural, que, en su opinión, está siendo acaparada por el poder financiero y especulativo que se está haciendo con los recursos de este medio.