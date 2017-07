Los funcionarios municipales no colaborarán con la consulta del 1-O

12/07/2017 a las 06:00

Los secretarios, interventores y tesoreros de los municipios de Cataluña se desmarcaron hoy del referéndum unilateral que pretende celebrar el presidente de la Generalitat el próximo 1 de octubre con una negativa a colaborar con la consulta, si es que se convoca, y reafirmaron su fidelidad a la Constitución. La organización que agrupa a los funcionarios estatales que tienen plaza en la administración local catañana se reunió el pasado lunes para analizar cómo puede afectar al colectivo la consulta soberanista, en la que los ayuntamientos tienen un papel fundamental en la logística y en la organización. "Debemos permanecer siempre fieles al espíritu y al texto de la Constitución Española, a la normativa autonómica y a la europea", según el texto aprobado por unanimidad en la asociación de funcionarios.

Los empleados públicos de los ayuntamientos, cuya función es de asesoramiento legal, control interno de la gestión económico-financiera, de contabilidad y recaudación, anunciaron que no cometerán ninguna ilegalidad y que no colaborarán con el 1-O, lo que supone un nuevo revés para los impulsores del referéndum. Su veto a la votación se sumó a las dudas que han expresado en los últimos días los sindicatos de funcionarios, en esta caso los autonómicos, que están nerviosos y exigen garantías al Ejecutivo catalán para no verse perjudicados.

En esta línea, la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, dijo el lunes que "ningún funcionario estará obligado a participar" en la organización del 1-O y que será un acto para "apuntarse y colaborar de manera voluntaria". Estos trabajadores públicos, en cualquier caso, se sienten en el medio de la polémica y temen no solo por su puesto de trabajo, sino también por la apertura de procesos judiciales. Los funcionarios están en el ojo del huracán y desde hace semanas son blanco del cruce de reproches entre el Gobierno central y el catalán. Así, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría acusó hoy a los secesionistas de "presionar" a los trabajadores municipales y a los alcaldes y de usarlos como "escudos de la ilegalidad". "Los independentistas cada vez están más solos y tienen más miedo de asumir sus responsabilidades en un proceso ilegal. Que dejen de presionar", afirmó.

La consejera de la Presidencia, Neus Munté, replicó que ni los funcionarios ni el resto de los trabajadores públicos se verán en "dificultades" por las "decisiones políticas" que adopte el Ejecutivo catalán. La portavoz pidió "tranquilidad y serenidad" ante lo que, a su juicio, son "amenazas" y "advertencias" por parte del Gobierno central. Se refería a la carta enviada por el Gobierno de Rajoy a los secretarios generales y los interventores, instándoles a no colaborar con la organización del referéndum secesionista y a velar por el adecuado destino de los fondos públicos. En la misiva, se les recordaba que los ayuntamientos no pueden ayudar al referéndum en la formación del censo, la constitución de las mesas, la designación de locales electorales o la reserva de lugares públicos para actos de campaña. Una tarea clave, que en parte explica por qué también Ada Colau ha recibido presiones por todas partes. La alcaldesa de Barcelona aseguró el lunes que dará "facilidades" para la celebración del referéndum, anuncio que no tiene "credibilidad" para el Ejecutivo de Carles Puigdemont, pero sí para el Gobierno de Rajoy, Sáenz de Santamaría fue clara y avisó a la alcaldesa de Barcelona que "las facilidades no pueden convertirse en dificultades para los funcionarios". Este colectivo tiene dudas desde que el diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, lanzó la advertencia de que si no acatan la ley de desconexión que aprobará el Parlamento de Cataluña serán sancionados y "sufrirán".

Consejero del referéndum

Los problemas, por tanto, se le acumulan a Puigdemont, que casi a diario tiene que afrontar nuevos escollos. Para reforzar su apuesta por la consulta, el dirigente nacionalista podría anunciar mañana, aprovechando su comparecencia en la Cámara catalana para explicar la destitución del consejero Jordi Baiget, la creación de una consejería específica para el 1-O. La titular de Presidencia no descartó la posibilidad de que se concentre en un consejero la organización del referéndum, una labor que ahora tienen asignada Junqueras y Romeva.