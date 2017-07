Pablo Iglesias: "La monarquía no es un símbolo de unidad"

Actualizada 01/07/2017 a las 14:00

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que "la monarquía no es un símbolo de unidad" tras el discurso del Rey Felipe VI por el 40 aniversario de las Cortes.



"El Rey hizo un discurso que no era para todo el mundo. Fue un discurso que gustó mucho al PP, dejó a medias al PSOE, bastaba con ver la actitud de la bancada, y no gustó a gran parte de los grupos parlamentarios", ha aseverado.



Para Iglesias, cabe preguntarse "cuál es la función de la monarquía en 2017" y ha señalado que lo que se necesita "son instituciones y figuras que unan y no que dividan" y que son los valores republicanos "los que más unen al conjunto de ciudadanos del Estado" para tener una alternativa de país que "no deje fuera a nadie".



"Hacer un discurso que deja fuera la mayor parte de los catalanes, es un error y no sirve para construir un futuro en nuestro país. Quien no entienda que España es plurinacional, no entiende España y, desde luego, no está capacitado para plantear un proyecto de país", ha sentenciado.



A preguntas de los periodistas sobre el IRPF, Iglesias ha declarado que el problema que existe en España es el "nacional patrimonialismo" que consiste en utilizar las instituciones "para proteger a tus amigos, como el rescate con dinero público de las autopistas".



Por otra parte, el dirigente de Podemos apuesta por una "reforma fiscal progresiva" para paliar los "altos niveles de fraude fiscal de las grandes fortunas".