Podemos cree que hubiera tenido sentido que don Juan Carlos fuera al Congreso

Actualizada 29/06/2017 a las 10:48

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado este que "hubiera tenido sentido" que el rey Juan Carlos hubiera acudido a la sesión solemne del Congreso por el 40 aniversario de las elecciones de 1977 "a la vista de todas las figuras" que asistieron y al tratarse de "alguien que sigue vivo".



Para Iglesias afirma que "hubiera podido tener todo el sentido del mundo" que don Juan Carlos acudiera al Congreso para conmemorar los 40 años de democracia que ha vivido España pero, según él, la responsabilidad de invitarle corresponde a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.



"Desde luego yo en eso no puedo influir mucho", ha dicho en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso.



Asimismo, el líder de la formación morada ha asegurado que Felipe VI también podría haber influido para que don Juan Carlos hubiera podido asistir a la celebración.



Fuentes de la Casa del Rey explicaron la ausencia de don Juan Carlos por la necesidad de adaptarse al formato que decidió el Congreso y precisaron que, de haberse celebrado en el Salón de Pasos Perdidos y no en el hemiciclo, habrían asistido tanto él como doña Sofía.



Sobre este mismo asunto también se ha manifestado el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, que ha recalcado que los miembros de su partido no acudieron al acto porque asistió el Rey Felipe que, como su padre, ha opinado, "nunca ha pedido perdón por su complicidad con la dictadura".



"Condecoraban a un franquista y, además, a nosotros en el 77 no nos habían legalizado, no teníamos ninguna razón para estar y estuvimos en los despachos trabajando", ha concluido.