Tras el editorial de 'The New York Times' reclamando al Gobierno de Mariano Rajoy que autorizase el referéndum sobre la independencia de Catalunya que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene previsto convocar para el 1 de octubre., este jueves el rotativo económico 'Financial Times' ha publicado un extenso reportaje, titulado 'El referéndum de Catalunya expone una España dividida'.

En él intenta explicar las causas del 'procés' y augura la "confrontación inminente" entre el Ejecutivo catalán y el central porque ninguna de las dos partes parece dispuesta a moverse de su posición.

"Cómodas en sus respectivas burbujas, ambas partes tienen el hábito de subestimar la fuerza de su oponente. Mientras miran de frente al enfrentamiento que se avecina sobre el referéndum de este año, ambos parecen seguros de que el otro perderá su nervio en el último minuto", exponen.