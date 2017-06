La Generalitat se queda por ahora sin urnas para el referéndum

28/06/2017 a las 06:00

A tres meses para el referéndum del 1 de octubre y a una semana de que Carles Puigdemont explique cómo piensa organizar la votación, la Generalitat admitió hoy que se encuentra ante un problema muy serio porque ni tiene urnas ni encuentra empresas que puedan fabricarlas.

Dos escollos, pero no los únicos por también falta un censo, no hay perspectivas de un reconocimiento internacional y no existe una ley que ampare la consulta.

El Gobierno catalán anunció que ha declarado desierto el concurso porque las empresas seleccionadas no cumplían los requisitos para su homologación. Se trataba de un trámite previo a la adjudicación y las dos compañías que se habían presentado para producir 8.000 urnas de metacrilato -Plastic Express y una UTE formada por Espal World y Suministros Integrales Futbida- no han superado las condiciones que había impuesto la administración catalana.

El Gobierno catalán habló de factores "técnicos y económicos", y dijo que el procedimiento de homologación no ha sido exitoso por la solvencia económica de las empresas. Pero sobre todo culpó al Ejecutivo central por haber presionado y amenazado a las empresas, lo que ha podido ser determinante para que las dos firmas que optaban al concurso se hayan autodescartado presentando una documentación insuficiente.

Desde el Gobierno central vincularon la decisión del Ejecutivo de Puigdemont a la admisión por parte del Tribunal Superior de Cataluña de la querella presentada por la Fiscalía contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y contra su número dos por el concurso de las urnas.

Fuentes de la Moncloa apuntaron que Puigdemont ha frenado la licitación de las urnas, como consecuencia de los efectos judiciales que comporta seguir adelante con el concurso. Borràs, la única consejera de momento imputada, está investigada por desobediencia, prevaricación y malversación.

La CUP también cree que en la Generalitat se ha instalado el temor a firmar la orden de adquisición de urnas por el riesgo a las inhabilitaciones. Los anticapitalistas incluso se ofrecieron a entrar en el Gobierno y asumir la tarea de rubricar la orden administrativa de compra.

Cumbre de urgencia

El caso es que los nervios se instalaron hoy en el independentismo y se convocó una reunión de urgencia en el Palau de la Generalitat entre Junts pel Sí, la CUP, las entidades de la sociedad civil y el presidente de la Generalitat. Un cierre de filas para tranquilizar los ánimos.

Puigdemont se ha comprometido a despejar todas las dudas el martes que viene, sin embrago a día de hoy la celebración del referéndum es toda una incógnita.

A pesar de las dificultades, la Generalitat mantuvo ayer "intacto" el objetivo de adquirir las urnas y estudiará "otras vías" legales para obtenerlas. "Evidentemente que habrá urnas. La voluntad del Gobierno es hacer un referéndum, y para hacer un referéndum se necesitan urnas", expresó Neus Munté.

Eso sí, la portavoz Ejecutivo catalán no fue capaz de precisar qué procedimiento se empleará para la compra. Tiene dos opciones, puede iniciar otra vía de contratación o decidir que las urnas no las compre la administración, lo que desvirtuaría la convocatoria.

El referéndum se encuentra de hecho en un momento delicado después de que trascendiera también que el Ejecutivo catalán no da con la tecla para conseguir que los catalanes residentes en el extranjero, más de 220.000, puedan votar.

"Con la voluntad de adquirir urnas para todos los futuros procesos electorales, analizaremos la legislación y todas las vías legales que existen y optaremos por la más garantista", dijo Munté. El Gobierno catalán reclamó de paso a la Fiscalía que archive la querella contra Borràs.