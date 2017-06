Rivera rechaza formar una triple alianza en el Congreso con el PSOE y Podemos

27/06/2017 a las 06:00

Ciudadanos cerró hoy la puerta a construir una alianza parlamentaria a tres bandas con el PSOE y Podemos como quiere Pedro Sánchez. La dirección nacional enterró así los planes del secretario general del PSOE de articular una mayoría suficiente que permita derogar las principales reformas impulsadas por el PP en la legislatura de la mayoría absoluta.

Desde que Sánchez advirtió de sus planes en la clausura del congreso de su partido que le reeligió como secretario general, los liberales han ido matizando poco a poco sus intenciones.

Primero, rechazaron la posibilidad de una nueva moción de censura contra Mariano Rajoy. Y no es porque Ciudadanos tenga una especial inclinación a perpetuar al líder del PP en el poder, los de Albert Rivera creen que la única forma legítima de desalojar a los populares del Gobierno es hacerlo en las urnas, y no con una mayoría alternativa que, según explicó el propio líder centrista, pasa por sumar a los independentistas catalanes y a la "antigua Batasuna". Un "gobierno Frankestein" del que no quieren ni oír hablar.

Segundo, desechando la idea crear un grupo de trabajo "permanente" en el Congreso con Podemos. La formación liberal considera que no tiene ningún sentido hacerlo y se opone, además, a crear estructuras paralelas dentro de la Cámara baja. "Para poner el país patas arriba que no cuenten con nosotros", insisten desde la cúpula naranja. Su secretario general, José Manuel Villegas, recordó hoy al líder socialista que ya hay un ámbito de relación con todos los partidos, incluido el PP, que es el Parlamento.

"No vamos a abortar la legislatura porque el señor Sánchez no tenga escaño", reiteró y remachó además que su grupo no está dispuesto dinamitar la legislatura como pretende Podemos. "Lo tenemos muy claro. Esperemos que el señor Sánchez lo tenga igual de claro", remarcó Villegas.

Reunión con Sánchez

Con los Presupuestos aprobados, la formación liberal insiste en que hay un gobierno y lo que toca ahora es "hacer reformas que mejoren la vida de los ciudadanos". Así se lo trasladará Rivera al líder socialista el míceroles, cuando se encuentren en el Cámara baja. Lo harán después de casi ochos meses sin verse las caras y en un momento en el que su relación es casi inexistente.

El líder centrista dirá a Sánchez que no se obsesione con Rajoy, que deje que la legislatura avance y, mientras tanto, busquen espacios comunes para aprobar aquellas medidas de regeneración y aquellas reformas, como la limitación de mandatos, que el PP no parece dispuesto a sacar adelante y que impediría a Rajoy volver a presentarse en 2019.

En la mesa también estará la supresión de los aforamientos, otro de los caballos de batalla del partido de Rivera que está contemplado en el acuerdo de investidura con el PP. El presidente del Gobierno envió hace tiempo la iniciativa al congelador y se muestra reticente a darle el impulso definitivo.

Eliminar los aforamientos, argumentan fuentes gubernamentales, exige una complicada reforma constitucional, circunstancia que podría aprovechar Podemos para forzar la convocatoria de un referéndum sobre esa reforma. Se exige la petición de 35 diputados para convocar la consulta y el partido de Iglesias y sus confluencias tienen 71.

Antes que con Rivera, Sánchez se encontrará mañana con el líder de Podemos. Aunque sus posturas parecen a priori más cercanas, Sánchez e Iglesias siguen manteniendo discrepancias en cuanto a la estrategia para hacer frente al Ejecutivo de Rajoy.

El partido morado no se apea de su tesis de sacar a toda costa al PP de las instituciones mientras que Sánchez tampoco quiere otra moción de censura, al menos a corto plazo.