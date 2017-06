27/06/2017 a las 06:00

Oscar Puente tiene que compatibilizar su nueva función de portavoz del PSOE con sus obligaciones como alcalde de Valladolid. Polemista nato, admite que va a mil por hora, que la nueva dirección no está del todo afinada y que eso ha provocado ya algún sobresalto en Ferraz.

-Sánchez dijo que se siente próximo a los votantes de Podemos pero no a decisiones de su secretario general ¿Será posible el entendimiento o es Iglesias un escollo?

Abrimos una etapa nueva y se verá. Pero hasta ahora no ha actuado precisamente como catalizador.

-Tanto él como Albert Rivera han dejado claro que no firmarán un pacto de Gobierno. ¿Asumen ya que para sustituir al PP deberán pasar por las urnas?

A la moción de censura no renunciamos porque nunca se sabe qué situación se puede plantear en el futuro, pero hay que ser realistas y no sembrar una expectativa demasiado elevada. Las urnas, desde luego, son una posibiliad más que cierta.

-¿Qué esperan entonces de esos encuentros con Iglesias y Rivera?

Ir abriendo una senda para transitar. Situar en la agenda asuntos en los que se puede llegar a acuerdos que pueden mejorar este país.

-¿Por ejemplo?

La semana pasada se visualizó un acuerdo con RTVE y hoy pondremos sobre la mesa lo que hemos denominado el rescate para jóvenes. También debemos abordar las pensiones. Son cuestiones con las que se puede visualizar que hay una alternativa más transversal de lo que algunos piensan, que si no hay otro gobierno no es por incompatibilidad sino por pura táctica.

-Usted reclama una reunión entre Sánchez y Rajoy ¿De qué pueden hablar cuando plantean una oposición tan combativa?

Esta semana se podría haber hablado del Consejo Europeo y, como digo, de las pensiones es fundamental hablar. Ahora el PP parece que tiene prisas por reunir el Pacto de Toledo pero lleva cinco años incumpliéndolo. Se decía que las pensiones no se iban a congelar pero en la práctica han perido poder adquisitivo porque su revalorización es inferior al IPC. Este año se acaba la hucha. Hay un problema de ingreso no de gasto y algo habrá que hacer.

-¿Y cabe un entendimiento sobre el techo de gasto y la senda de consolidación fiscal como el que selló la gestora antes de los presupuestos de 2017?

Tendremos que ver qué es lo que propone el Gobierno.

-Montoro ya ha dicho que este año el techo será más alto...

-Una buena noticia. Hay que sentarse y valorar, valorar sobre todo qué contrapartidas se pueden obtener a cambio de ese apoyo.

-¿La gestora del PSOE lo hizo bien en la anterior negociación cuando arrancó, por ejemplo, una subida del 8% del SMI para este año?

Dije en su momento que ese acuerdo me parecía insuficiente. Se podría haber sido más ambicioso, más aún cuando el PP está en minoría.

-¿Hay algo que la gestora hiciera bien?

(Risa sorda) Prefiero no mirar ahí. Ya pasó. Cada uno tiene en su retina lo que supuso la gestora.

-Este jueves se vota en el Congreso el CETA. En el programa de Sánchez para las primarias se decía que ese acuerdo entre la UE y Canadá incluía "salvaguardas sociales y medioambientales". Ahora han decidido no apoyarlo ¿Qué ha pasado por el camino?

No sé quién redactó esa parte del programa...Salvaguardas hay, otra cosa es que sean suficientes. La nueva socialdemocracia se sustenta en cuatro pilares: es social, es ecológica, es democrática y es innovadora. El CETA sólo cumple el último.

-¿Y por qué se quedan entonces en la abstención? ¿Puede permitirse esa indefinición un partido de Gobierno?

Esa es una buena pregunta. La abstencion se justifica en la medida en que no queremos que nadie tenga dudas de que el PSOE apuesta por la multilateralidad y por seguir avanzando en la globalización. No estamos en planteamientos proteccionistas. Pero no oculto que nuestros argumentos que perfectamente habrían servido para votar 'no'.

-¿La nueva portavoz parlamentaria incumplió la disciplina de voto en la investidura de Rajoy? Hay muchos diputados molestos con la posición sobre el CETA ¿Hay que desdramatizar el voto distinto?

La regla general siempre ha sido la disciplina y estoy convencido de que así será. No creo que el CETA sea una cuestión con suficiente enjundia para diferenciar el voto por cuestiones de conciencia.

-Núria Parlon es miembro del la ejecutiva del PSOE. ¿Nadie le ha leído la cartilla por sus palabras sobre el 155 de la Constitución?

Supongo que alguien habrá hablado con ella... También digo, esta ejecutiva lleva funcionando una semana y una de las cosas que hemos visto es que necesitamos entrenarnos bien para que no haya desajustes a la hora de expresar opiniones que puedan vincular al partido. Claramente, tenemos que mejorar.

-En la España que tienen en mente ¿quién estaría legitimado para reivindicarse como nación?

Pues no lo sé. Pero en todo caso tiene que ser un tema de debate como lo fue el autonómico.