Actualizada 28/04/2017 a las 16:00

El concejal José Luis Martínez-Almeida sucederá a Esperanza Aguirre como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid tras la dimisión de ésta, al haber sido elegido este viernes para el cargo con los votos a favor de diez de los 20 ediles de su grupo.

Martínez-Almeida, número tres de la lista con la que el PP se presentó a las elecciones municipales, se había postulado para relevar a Aguirre junto con el edil de su grupo y portavoz adjunto Íñigo Henríquez de Luna, que ha obtenido el apoyo de ocho concejales.

Los otros dos concejales del PP que integran el grupo municipal han emitido sus votos en blanco en una votación secreta en una urna en la que no ha participado el que será el concejal número 21 del PP, Luis Miguel Boto, ya que aún no ha tomado posesión de su cargo.

"Mi proyecto para el grupo municipal popular es ganar las elecciones de 2019 y que Madrid se olvide de la pesadilla que está viviendo con Ahora Madrid y Podemos", ha dicho Martínez-Almeida en declaraciones a los medios en una rueda de prensa en la que ha sido recibido entre aplausos por sus compañeros de grupo.

Tanto él como Henríquez de Luna manifestaron su interés en suceder a Aguirre un día después de la dimisión de la popular, que dijo sentirse "engañada y traicionada" por Ignacio González, su sucesor en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que ha sido detenido y encarcelado a raíz de las investigaciones del caso Lezo.

En su intervención, Martínez-Almeida ha recordado a su predecesora, que ha asegurado que va a "seguir siendo un referente para todos" y con la que cree que "difícilmente" podrá estar "a la altura".

"Es una persona que ha dimitido sin tener responsabilidad de ningún tipo, ni siquiera estando imputada ni procesada, siendo un ejemplo de responsabilidad política", ha dicho.

El nuevo portavoz del PP ha destacado el "ejemplo de transparencia y de votación democrática" para elegir al sucesor de Aguirre en una semana "muy difícil y complicada".

Ha agradecido el apoyo de sus compañeros de grupo por haber confiado en él y también ha dado las gracias a su rival en las votaciones, Íñigo Henríquez de Luna, ovacionado igualmente por los ediles y del que desea que mantenga su cargo de portavoz adjunto.

"Es una persona imprescindible en este grupo municipal y sin la cual no me veo capacitado para asumir el cargo de portavoz si no voy a tener su ayuda en estos momentos", ha señalado.

Martínez-Almeida ha subrayado que en "la nueva época" del partido inaugurada tras la victoria de Cifuentes en el Congreso regional continúa el "PP de siempre", con "los mismos valores y principios".

"Estamos muy ilusionados con el PP de Cristina Cifuentes y con la etapa que se ha iniciado", ha afirmado.

Preguntado sobre si el proyecto municipal del PP está bien casado con el de la dirección nacional del partido, ha dicho en tono de broma que "casados o separados" tienen "el mismo proyecto".

No se ha pronunciado sobre si él será el candidato del PP en las elecciones municipales de 2019, ya que ha comentado que las personas es lo que menos les importa en estos momentos.

En un acto celebrado en Las Rozas, Cifuentes ha felicitado al nuevo portavoz del PP y ha recalcado que es una persona "muy competente y capaz de liderar" el grupo.

"A partir de este momento todos a apoyar al nuevo portavoz y señalar que no son un grupo de oposición, es un grupo de alternativa", ha declarado.

A pesar de ser considerado 'aguirrista', José Luis Martínez-Almeida era el candidato 'oficioso' del aparato del PP de Cristina Cifuentes para heredar el sillón de Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid.

Nacido en Madrid en 1975, el nuevo portavoz del PP es licenciado en Derecho por la Universidad Pontifica de Comillas ICAI-ICADE y ha ejercido durante años como abogado del Estado.

Formó parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad entre 2011 y 2013, tanto con Esperanza Aguirre como con Ignacio González en la Presidencia, un cargo que dejó para ocupar el de secretario general del Consejo de Administración de SEPI Desarrollo Empresarial, asumiendo también la Dirección de Asesoría Jurídica.

También en la Comunidad de Madrid había sido director general de Patrimonio histórico de 2007 a 2011.