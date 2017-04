27/04/2017 a las 06:00

A diez mil kilómetros del foco de las operaciones judiciales y de la ofensiva parlamentaria contra el Gobierno del PP por los casos de presunta corrupción, Mariano Rajoy trató hoy de poner a salvo la credibilidad de su Ejecutivo y del partido que dirige.



De visita oficial en Uruguay, el presidente se aferró a que en España "el que la hace, la paga" e instó a no extender la sombra de la duda sobre toda la clase política. "Hay decenas de miles de personas que son fieles servidores de lo público y, por tanto, generalizar no se debe hacer nunca ni en este tema ni en ninguna faceta de la vida", esgrimió en su primera rueda de prensa tras la dimisión de Esperanza Aguirre.



En instancias gubernamentales no ocultan que comparten con el PP la preocupación por que los escándalos terminen por "embarrarlo" todo y enfanguen el relato económico de la legislatura, que es el que siempre ha interesado a Rajoy.



Del mismo modo, fuentes del Gobierno admiten su inquietud por que el encarcelamiento preventivo de Ignacio González, los contactos de varios ministros con el expresidente de la Comunidad de Madrid y otros investigados, o la citación de Rajoy como testigo en el juicio por Gürtel, se haya mezclado en un "gran cubo de basura" que no distingue unos hechos y otros. Ante esta percepción, en la Moncloa son partidarios de mantener el discurso contenido y de defensa del sistema del que hace gala el jefe del Ejecutivo en sus intervenciones.



"Yo confío plenamente en la justicia porque creo en el Estado de Derecho y en la separación de poderes; haré, como estoy haciendo, todo lo posible para facilitar su labor y pido que se deje trabajar con tranquilidad a la justicia", reiteró una vez más el presidente. Es más, Rajoy puso en valor que el Estado de Derecho funcione durante su mandato.



"Nadie podrá decir que bajo los gobiernos del PP la justicia no ha actuado con total y absoluta independencia -se arrogó-, porque además es ahora con los gobiernos del PP cuando se está actuando, condenando y cuando los jueces toman las decisiones que ellos estiman oportunas e independientes". De hecho, el listado de resoluciones judiciales supera a la formación conservadora.



Al juicio por la primera etapa de Gürtel, en el que testificarán antes de julio exsecretarios generales como Francisco Alvarez-Cascos, Javier Arenas o Angel Acebes y exministros como Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, se suman el caso Púnica en Madrid; la causa Auditorio, que concluyó en Murcia con la dimisión del presidente regional, Pedro Antonio Sánchez; y la operación Lezo, la que llevó la semana pasada a González a una celda de Soto del Real. Pero lo que trata de establecer el PP es un cerco en torno al Gobierno y que los asuntos judiciales -que, insisten, afectan a "comportamientos individuales"- no se entremezclen con las informaciones que van surgiendo sobre ministros como el de Justicia.



El portavoz parlamentario de los populares, relativizó hoy el mensaje de texto que en noviembre del año pasado Rafael Catalá envió al expresidente de la Comunidad de Madrid, ahora en prisión por el supuesto saqueo del Canal de Isabel II, con el deseo de que se cerraran "pronto los líos". "Yo estoy seguro de que algunas personas estarán muy arrepentidas de haber tenido entre sus amigos al señor González", apuntó Rafael Hernando.



Fuentes del partido argumentan que en aquel momento, aun inmerso en causas judiciales, González no había pasado a formar parte de la lista "negra" del PP en la que figuran imputados como el extesorero del partido, Luis Bárcenas. Sea como sea, Rajoy dejó claro en una conversación informal con la prensa en Montevideo su respaldo tanto a Catalá como al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, después de que ambos hayan sido llamados a comparecer en el Congreso.



La fuerza de la aritmética



Como ellos, también el presidente del Gobierno se verá obligado a pasar por la Cámara baja. El jefe del Ejecutivo asegura estar dispuesto a lo que el Parlamento decida. Y lo que PSOE y Ciudadanos pretenden es que se conforme ya la comisión que investigará la presunta financiación irregular del PP para que Rajoy dé explicaciones en ese marco. En la Moncloa apuntan que la intervención en el Congreso, así como en el juicio de Gürtel, podría ser una oportunidad para que el presidente termine por alejarse de los comportamientos corruptos surgidos en el PP.



Pero entienden que también supone un riesgo. Por ahora, ninguno de los posibles socios del Gobierno se ha levantado de la mesa de negociación presupuestaria y, aunque Rajoy asegura ser entre optimista y realista, temen que cualquier factor paralice la legisaltura.