Actualizada 26/04/2017 a las 18:26

El exvicesecretario de Organización del PP Carlos Floriano ha admitido hoy de que fue informado de que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza y ha subrayado que tras conocer esa información el partido no le hizo candidato para seguir al frente de la Comunidad de Madrid.



En declaraciones en el Congreso, Floriano ha confirmado la información que publica El Mundo, según la cual el diputado autonómico Jesús Gómez enseñó a Floriano y a Juan Carlos Vera -del equipo de Organización de Génova- el número de cuenta en Suiza de González.



"Tuve una reunión (con Gómez) para que me enseñara una documentación que tenía; fue donde me enseñó el famoso número de cuenta y esa reunión se produjo", ha señalado Floriano.



No ha querido el diputado del PP detallar qué hizo con esa información y si se la dio al líder del partido, Mariano Rajoy, pero sí ha recalcado que González no fue después candidato a la Comunidad de Madrid, sino que lo fue Cifuentes.



Y ha subrayado que "todo lo relacionado con la operación Lezo sale a raíz de una denuncia que presenta la Comunidad de Madrid gobernando la señora Cifuentes" y "no porque lo hayan dicho ni Podemos, ni Ciudadanos ni el PSOE".



"Aquí ni se tapa ni se encubre a nadie sino que afortunadamente funciona el Estado de derecho", ha añadido.



A la pregunta de por qué el PP no acudió entonces a la justicia, el exvicesecretario de Organización ha puesto en contexto este asunto al señalar que se produce en un momento de "formación de listas" en el que Jesús Gómez no iba a ser candidato en Leganés y "parecía que venía" a aportar esos datos "con un ánimo de venganza sobre los responsables regionales".

Además ha señalado que en ese momento González negó que tuviera "alguna relación con algún número de cuenta en Suiza".



Ha añadido que en procesos así llega siempre "mucha información contradictoria" que está "movida por intereses personales".



"Aquí hay que ser muy frío, saber valorar todo y tomar las decisiones sabiendo que no eres juez y tu capacidad es la que es", ha dicho Floriano, quien ha defendido "escuchar a la gente", intentar saber "lo que sucede cuando alguien denuncia algo" y tratar de tomar "la decisión más acertada".



Y "a la vista de lo ocurrido", ha insistido en subrayar el hecho de que el PP no eligiera a González como candidato a la Comunidad mientras sí estuvo en la lista a la Asamblea quien le denunció, Jesús Gómez.